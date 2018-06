Vaya a saber dónde habrán quedado tantos trofeos. Jura que eran muchos. Él corría y corría para una asociación atlética de Henderson casi sin prestarle atención a lo que sucedía. Volaba en 100, 200, 400, 800, mil 500 metros y salto en largo. Ya en las inferiores de River, un día le tomaron una prueba en la vieja pista del estadio Monumental: 10.80 segundos mostró el cronómetro. “Ni tenía zapatos con clavos ni me entrenaba como velocista…”, sonríe, pero no busca presumir. ¿Qué hubiese pasado si..? Claudio Paul Caniggia no define su vida por el espejo retrovisor. A ese chico le esperaba convertirse en un símbolo de la selección argentina. Para siempre. Probablemente, el socio más explosivo de Diego Maradona . “Él fue el mejor futbolista de la historia, pero éste también es un extraterrestre, un crack, un fenómeno”. Caniggia es el hilo invisible que borda con elogios la comparación.

¿Lionel Messi llegará a la Copa del Mundo de Rusia en el mejor momento de su carrera?

—El máximo potencial de un jugador se da entre los 20 y los 29 años. Messi tuvo una época que fue una cosa… Es increíble también ahora. No quiero que nadie me malinterprete: está todavía bárbaro, porque se cuida, cambió la dieta, está impresionante, pero ni Maradona ni Pelé ni Messi van a volver a ser los que fueron de los 20 a los 29. Siempre hay un bajón, pero lo ganas en otras cosas: en experiencia, en cómo leer el partido, cómo caminar el partido, administrar las energías… LeBron James corre menos que antes, sí, pero juega bárbaro a los 33 años, porque aprendió a leer el partido. ¿Qué significa? Hacer más o menos lo mismo, pero exigiéndote menos. La plenitud se da entre los 20 y los 29 años, pero ahora Messi —con casi 31— es más sabio. Él está bien… es un fenómeno.

¿Ves a Messi más maduro? Históricamente se le ha reclamado que sea Maradona. ¿Qué crees que necesita incorporar de él?

—A Messi lo veo cada vez más maduro, lo veo mucho más involucrado en aspectos del juego. Messi es un jugador increíble, como lo era Maradona, pero no podemos pretender que tenga la personalidad o el carácter que tenía el indio salvaje de Diego Armando, porque no es así. Messi tiene la personalidad para pintarle la cara a cualquiera en cualquier partido, y eso también es personalidad. No se va a achicar ante ninguna situación, le sobra. Incluso, sí puede estar en Qatar 2022. Como Diego, que con 35 años también podría haber jugado un Mundial más.