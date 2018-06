Juan Carlos Osorio, entrenador de la Selección Mexicana, reveló que ya tenía todo planeado para el debut contra Alemania, en Rusia 2018. Sin embargo, los lesionados han complicado el proceso.

“Si soy honesto, tengo que decir que tengo documentos del 5 y 7 de abril donde ya teníamos decidido el once contra Alemania, pero por los lesionados, hay cuatro bajas de consideración, entonces no puedo engañar a nadie y decir que no afecta para nada, ha cambiado y mucho”, expresó el estratega.

La primera baja que sufrió el combinado tricolor fue la de Néstor Araujo, mientras que las lesiones de Andrés Guardado, Diego Reyes y Héctor Moreno han mantenido en vilo la estrategia para el Mundial.

“Contra Escocia ninguno de los tres va estar… ni Héctor ni Diego ni Andrés, es una decisión del departamento médico, se ha extendido su rehabilitación una semana más y esperamos que los tres estén para el juego en Copenhague, ante Dinamarca”, destacó el seleccionador Juan Carlos Osorio.



Incluso, Osorio se mencionó con cautela para recibir mañana a Escocia, en el juego de despedida del Tri, en el estadio Azteca ; se guardará a Hirving Lozano y Héctor Herrera.

“Tengo que ser honesto y manifestar que nos ocupamos mucho y aún consideramos quienes y por qué razones deben jugar mañana. Un caso concreto aguantamos la tentación de incluir a Hirving en el último juego, en la mañana lo debatimos porque no me quiero imaginar un escenario sin Hirving”, aseveró.

“Puedo nombrar otros, como Héctor Herrera y así sucesivamente es un tema muy delicado, pero con certeza entre hoy y mañana lo sabrán los muchachos”.