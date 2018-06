El argentino Manuel Lanzini se pierde el Mundial Rusia 2018 por una lesión durante la práctica.

El volante del West Ham, que perfilaba a la titularidad en el debut mundialista contra Islandia, presenta una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

El seleccionador Jorge Sampaoli tiene el tiempo contado para anunciar al sustituto de Lanzini. Las opciones son: Leandro Paredes (Zenit de Rusia), Enzo Pérez (River), Rodrigo Battaglia (Sporting de Lisboa), Pablo Pérez (Boca), Guido Pizarro (Tigres), Diego Perotti (Roma) y Ricardo Centurión (Racing).

Mañana, la Selección de Argentina dejará las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Barcelona, para viajar a Rusia, donde concentrarán en el complejo Bronnitsy Training Base.

“El argentino @manulanzini será baja en  #Rusia2018 por una lesión en la rodilla. ¡ Te deseamos una pronta recuperación !”, lamentó la cuenta de Twitter de FIFA.

Get well soon @manulanzini https://t.co/7z11aJcqm2

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 8 de junio de 2018