A menos de diez días de que de inicio la copa del mundo de Rusia 2018, te decimos la guía definitiva para que no te pierdas ni un solo juego de la fase de grupos.

Jueves 14 Junio

Grupo A Rusia vs Arabia Saudita 10 am Televisa, Azteca, TDN, SKY

Viernes 15 de junio

Grupo A Egipto vs Uruguay 7 am TDN

Grupo B Marruecos vs Irán 10 am TDN

Grupo B Portugal vs España 1 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Sábado 16 de junio

Grupo C Francia vs Australia 5 am Televisa, TV Azteca, TDN, SKY,

Grupo D Argentina vs Islandia 9 am Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Grupo C Perú vs Dinamarca 11 am SKY

Grupo D Croacia vs Nigeria 2 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY



Domingo 17 de junio

Grupo E Costa Rica vs Serbia 7 am SKY

Grupo F Alemania vs México 10 am Televisa TV Azteca, SKY,

Grupo E Brasil vs Suiza 1 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Lunes 18 de junio

Grupo F Suecia vs Corea 7 am TDN

Grupo G Bélgica vs Panamá 10 am Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Grupo G Túnez vs Inglaterra 1 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Martes 19 de junio

Grupo H Colombia vs Japón 7 am TDN

Grupo H Polonia vs Senegal 10 am SKY

Grupo A Rusia vs Egipto 1 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Miércoles 20 de junio

Grupo B Portugal vs Marruecos 7 am Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Grupo A Uruguay vs Arabia Saudita 10 am Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Grupo B Irán vs España 1 pm SKY

Jueves 21 de junio

Grupo C Dinamarca vs Australia 7 am TDN

Grupo C Francia vs Perú 10 am SKY

Grupo D Argentina vs Croacia 1 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Viernes 22 de junio

Grupo E Brasil vs Costa Rica 7 am Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Grupo D Nigeria vs Islandia 10 am Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Grupo E Serbia vs Suiza 1 pm SKY



Sábado 23 de junio

Grupo G Bélgica vs Túnez 7 am TDN

Grupo F Corea vs México 10 am Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Grupo F Alemania vs Suecia Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Domingo 24 de junio

Grupo G Inglaterra vs Panamá 7 am SKY

Grupo H Japón vs Senegal 10 am SKY

Grupo H Polonia vs Colombia 1 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Lunes 25 de junio

Grupo A Uruguay vs Rusia 9 am TDN

Grupo A Arabia Saudita vs Egipto 9 am SKY

Grupo B Irán vs Portugal 1 pm SKY

Grupo B España vs Marruecos 1 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Martes 26 de junio

Grupo C Dinamarca vs Francia 9 am SKY

Grupo C Australia vs Perú 9 am TDN

Grupo D Nigeria vs Argentina 1 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Grupo D Islandia vs Croacia 1 pm SKY

Miércoles 27 de junio

Grupo F Corea vs Alemania SKY

Grupo F México vs Suecia Televisa, TV Azteca, TDN, SKY

Grupo E Serbia vs Brasil 1 pm SKY

Grupo E Suiza vs Costa Rica 1 pm SKY

Jueves 28 de junio

Grupo H Senegal vs Colombia 9 am SKY

Grupo H Japón vs Polonia 9 am TDN

Grupo G Panamá vs Túnez 1 pm SKY

Grupo G Inglaterra vs Bélgica 1 pm Televisa, TV Azteca, TDN, SKY