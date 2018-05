Los Estados Unidos recibieron la Copa del Mundo en el año de 1994. Una de la máximas figuras del futbol mundial estaba presente y el objetivo estaba claro, buscar el título del mundo.

Diego Armando Maradona fue uno de los convocados a la selección de Argentina para encarar el Mundial y hacer de la albiceleste, una de las principales protagonistas y favoritas para levantar el trofeo.

Todo comenzó de maravilla, los argentinos vencieron a Grecia y después lo hicieron contra Nigeria, partido que se volvió trascendental no sólo en el camino de la selección sino en la carrera profesional de Maradona.

A Diego Armando le fue realizado un control antidopaje del que fue elegido por un sorteo y el resultado arrojó positivo en efedrina, situación que obligó a la Federación de Argentina a retirar al futbolista de la concentración mundialista.

En un principio, se manejó que la sustancia había sido ingerida en un medicamento, pero esto se descartó con las pruebas correspondientes.

Sobre esto, Maradona habló ante la prensa sobre la situación y dijo: “juro por mis hijas que yo no me drogué, yo no tomé ninguna sustancia como para que FIFA me deje fuera del Mundial”.

En aquella edición de la Copa del Mundo y después de los problemas extracancha que involucraron a Argentina, el seleccionado avanzó a los Octavos de Final pero en esa instancia, fueron eliminados por la selección de Rumania.

