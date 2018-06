Pasaron casi 28 años… Sergio Goycochea, el Vasco, tenía 26 en aquel junio de 1990. Oriundo de Lima, provincia de Buenos Aires, vivía con gran ilusión su primer Mundial. Era el suplente de Nery Pumpido, arquero campeón en México 1986.

Compartía plantel con Diego Armando Maradona, Claudio Caniggia, Jorge Burruchaga y Óscar Ruggeri, entre otros. Todo estaba tranquilo hasta ese instante en que su vida cambió para siempre. Pumpido chocó con otro Vasco, Jorge Olarticoechea, sufrió una fractura, y Goycochea entró a jugar frente a la Unión Soviética. Semanas más tarde ya era famoso, siendo decisivo en la clasificación por penaltis ante Yugoslavia e Italia. Argentina llegó a la final, que perdió 1-0 con Alemania. Hoy, con 54 años, Goyco revive aquellos momentos, habla de Maradona, de Messi, y de arqueros, claro.

Hablemos de Maradona y Messi. Porque está esto de que Leo todavía no se pudo consagrar en un Mundial, pero se consagra todos los días en el Barcelona…

—Para mí, es una batalla perdida de Messi, con respecto a Diego, en la selección. Cuando te ponen un parámetro que no es ni lo mejor ni lo peor, arrancaste una batalla perdiendo, porque la línea que le pusieron a Messi es Maradona, más allá de lo futbolístico, con actitudes, con acciones. Entonces, cuando la gente asume ese parámetro, todo lo que que haga Messi que sea diferente a eso va a estar mal para arriba o para abajo, salvo levantar la Copa del Mundo. Es muy difícil convivir emocionalmente con eso. Nadie va a discutir a Messi en ese aspecto como jugador.

Va a ser el último Mundial de Messi pleno. ¿Cómo le puede jugar eso en la cabeza?

—No sé si va a ser el último Mundial de Messi. Pero si uno repasa la carrera, la cantidad de títulos, porque quiere jugar todo y batir récords, me parece que le debería pegar bien, porque es una forma de prepararse para una instancia que ya es casi definitiva.

Hablemos de tu especialidad, de los arqueros. ¿Armani? ¿Caballero? ¿Guzmán?

—Guzmán, no sabemos, porque no juega en la selección. Lo de Caballero, lo vimos jugar, tiene nivel, experiencia, está acostumbrado; tuvo la mala suerte contra España, que fue un partido aparte, una irrealidad. No me gusta hablar de los que no están. Hoy, si me preguntas, el que mayor ventaja tiene es Armani. Es el que mejor parado está y el que más ventaja tiene. No me gusta decir que es el que merece, porque en este país dices que te gusta Armani y entonces no te gusta otro. Digo que es el que mayor ventaja tiene porque está atajando en nuestro país, tiene la consideración y el empuje de la gente y del periodismo, sin que sea una campaña de nada. Lo ves todos los días. Pero no sabemos qué pasará.