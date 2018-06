Joachim Löw solamente convocó a nueve jugadores que conquistaron la Copa del Mundo en Brasil para defenderla en Rusia.

Alemania presentó la lista de 23 futbolistas para el nuevo Mundial, con la ausencia de Leroy Sané, nombrado el mejor jugador joven de la Premier League con el Manchester City.

Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira, Julian Draxler, Toni Kroos, Mesut Ozil y Thomas Müller regresan a la Die Mannschaft en búsqueda de la quinta estrella para el combinado.



The final 23-man squad for the #WorldCup #DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/SOJa14wIOD

— Germany (@DFB_Team_EN) June 4, 2018