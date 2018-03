México.- La contienda electoral de México en la que se elegirá al presidente de la República, 120 cargos de senadores y 500 diputados de la cámara baja hacen eco en los medios internacionales desde el factor violencia. The New York Times y The Washington Post, de Estados Unidos, así como Le Monde, de Francia, coinciden en sus publicaciones sobre los asesinatos de los que aproximadamente 19 políticos han sido víctimas, desde el inicio de las precampañas, al pasado 14 de diciembre y a la fecha.

Visón internacional

The New York Times y El Financial Times, de Estados Unidos, han publicado las acciones de los presidenciables bajo el sello de columna de opinión, incluso este último ha comparado el proceso de campaña de los tres principales candidatos, Ricardo Anaya, Andrés Manuel y José Antonio Meade como una parodia a lo ocurrido, en su momento, con Donald Trump. El País, de España, sigue paso a paso las declaraciones y señalamientos de los presidenciables y hace especial encono a la “lucha” de Ricardo Anaya sobre la corrupción y la supuesta intromisión del gobierno de Enrique Peña Nieto en su candidatura. En concordancia, The Guardian, de Inglaterra, también representa el eco de la impunidad bajo la candidatura de Ricardo Anaya.

Es la agencia internacional de información Reuters, de Inglaterra, la cual publica de manera puntual al candidato de Morena, AMLO, reconociéndolo como el puntero en la intención del voto para el próximo 1 de julio. El País, El Mundo y The Guardian, coinciden en la debilidad del candidato del PRI, José Antonio Meade, para lograr conectar con los votantes en México. Aseguran que es la supuesta corrupción e impunidad del sexenio de Enrique Peña Nieto la sombra que le impide despuntar en las encuestas.

Los aspirantes independientes no tuvieron menciones relevantes. La ahora única candidata independiente Margarita Zavala, tampoco.

Portales

The New York Times en su edición en inglés y español ha destacado la elección en México vista desde la perspectiva de seguridad y acciones democráticas, con publicaciones en su sección Américas y América Latina, respectivamente. “El asesinato de políticos locales tiñe la precampaña en México”, es el artículo publicado el 12 de febrero que muestra que desde el inicio del periodo electoral fueron asesinados en el país por lo menos 19 políticos.

El asesinato de políticos locales tiñe la precampaña en México.

Hablar específicamente de los candidatos a la presidencia de la República ha quedado hasta el momento en manos de los columnistas internacionales, como Jorge G. Castañeda (coordinador de campaña de Anaya) y su texto “Se aproxima una tormenta perfecta a México”, en donde cita “el resultado, al menos según las encuestas más recientes, promete ser problemático. La razón es Andrés Manuel López Obrador“.

El País/España

Desde el periodo de precampañas, del 14 de diciembre a la fecha, El País sigue la pista a cada uno de los presidenciables, ha destacado la poca popularidad de José Antonio Meade, relacionándolo con la inseguridad y la corrupción que supone del gobierno de Peña Nieto. “No logra sacudirse la impopularidad que supone el descontrol de la corrupción y los altos índices de homicidios en el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto…”, cita el texto publicado el pasado 12 de enero por El País.

En Andrés Manuel López Obrador, destaca pragmatismo pero poca ideología, su forma de enfrentarse a los escritores y activistas que no concuerdan con sus propuestas. La nota “Ricardo Anaya se la juega en un todo o nada contra Peña Nieto”, publicada el 7 de marzo del 2018, refleja la información que El País hace pública sobre el candidato de la coalición Por México al Frente, una lucha contra el supuesto espionaje y corrupción.

The Washington Post/EUA

El medio que revolucionó la información política de Estados Unidos no ha realizado publicaciones explícitas sobre los candidatos presidenciables de México. El medio ha destacado el contexto en el cual se encuentran los mexicanos previos a decidir a su futuro mandatario nacional. El artículo “Cómo las frustraciones de México están alimentando la campaña 2018: QuickTake”, publicado el 15 de febrero, muestra la pobreza, el hartazgo y marginación en la que viven los mexicanos y reconoce a AMLO como el candidato que lidera las encuestas.

La supuesta intervención Rusa en los próximos comicios de México ha sido publicada el 19 de enero, bajo el sello de la columna de León Krauze, con el título “La posibilidad de que Rusia se inmiscuya en las elecciones de México no es una broma”.

RT/Rusia

La agencia gubernamental rusa Russia Today tiene amplia cobertura desde las precandidaturas. El último de ellos es un reportaje en el que señalan algunos de los comentarios más polémicos que ha hecho el candidato López Obrador, titulado “Obrador: “No meteré a la cárcel a Peña Nieto, porque no me corresponde y no hay un marco legal”.

También han abundado en notas de los otros candidatos y de los independientes que no podrán aparecer en las boletas electorales por no reunir los requisitos de las firmas.

En este medio de comunicación también se puede observar en los comentarios de los y las columnistas el interés por las elecciones de México, como la columna de Magda Coss Nogueda, publicada el día 18 del presente mes, que lleva el nombre de “México: cuando los candidatos son independientes, pero no son ciudadanos”.

Cabe destacar también que John Ackerman, consejero de AMLO, es columnista también en este medio.

Reuters/Inglaterra

La agencia internacional con oficinas centrales en Londres, Reuters, ha puesto especial énfasis en como un candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, tiene en estos comicios la posibilidad de convertirse en el nuevo presidente de México.

“Leftist” (izquierdista o de izquierda) es una de las palabras que podemos encontrar en la mayoría de los encabezados de Reuters que hablen de las elecciones en México. La cobertura va desde el inicio en que el candidato de la coalición Unidos Haremos Historia se posicionó en primer lugar en el tablero de encuestas. También se refieren al partido Morena como el ala izquierda y señalan aspectos como lo joven que es el partido.

De los otros candidatos se hace una leve mención al decir su posición en las encuestas, contrario de Marichuy Patricio, a quien sí se le dio espacio amplio para dar a conocer su lucha por la defensa de los pueblos indígenas y su camino a la presidencia.

Le Monde/Francia

En el rotativo francés Le Monde no ha dado cobertura los candidatos presidenciales en sí. Sin embargo, del proceso electoral sí lo han hecho.

Ejemplo de ello es que publicaron una nota en la que señalan los asesinatos de candidatos a elecciones locales, de acuerdo a la publicación algunos casos están relacionados con narcotraficantes que buscan tener control de las diferentes zonas del país, por las que, explica la nota, hay tantos candidatos a elecciones locales asesinados y no así de federales.

En el texto abundan en que los narcotraficantes financian las campañas de los candidatos que más les convienen.