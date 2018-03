Acapulco, Guerrero.- Autoridades de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) informaron que hombres armados irrumpieron en la Telesecundaria Vicente Suárez, ubicada en la periferia del puerto de Acapulco, para despojar de sus pertenencias a maestros y estudiantes.

Además, sin motivo aparente raparon a 20 alumnas y a dos profesoras.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, confirmó que aproximadamente a las 8:15 horas del martes se recibió una llamada de auxilio al 911, por la introducción de delincuentes a un plantel escolar, por lo que la policía estatal acudió a verificar los hechos y tras confirmar el reporte notificó a la Fiscalía General del Estado.

Según los testigos, un grupo de entre seis y 10 personas ingresó violentamente a dos salones; en el primero le cortaron el cabello a todas las alumnas y a la profesora. En el segundo, sólo raparon a la maestra, mientras que a las niñas les ordenaron que se hincaran y trenzaran. A todos les quitaron el celular.

Un padre de familia narró que su hija regresó llorando a su casa minutos después de haber comenzado las clases y le contó cómo un grupo de hombres entró al salón para despojarlas de su celular.

“Mi niña regresó a casa como a las 8:30, volvió llorando y le pregunté qué había pasado, pensé que había sido un asalto, pero me dijo que no, entonces yo me fui corriendo para la escuela y observé que los profesores estaban retirando a los alumnos”, dijo.

El hombre, quien por seguridad pidió no ser identificado, comentó que varios de los padres de familia llegaron al plantel y se quejaron de que las autoridades han mantenido en pésimas condiciones sociales y de seguridad las escuelas y a los habitantes de la periferia de Acapulco.

Horas después del asalto, maestros de la telesecundaria acudieron a las oficinas del Ministerio Público para interponer la denuncia. Señalaron que en mayo, octubre y noviembre de 2017 también fueron víctimas de actos vandálicos.

Padres de familia y maestros advirtieron que las clases no se reanudarían hasta que exista seguridad.

La Telesecundaria Vicente Suárez cuenta con unos 100 alumnos. Se ubica en la colonia La Frontera, en la zona periférica de Acapulco, una de las más violentas del puerto.

