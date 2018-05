Tras marchar de la Biblioteca Central de la UNAM, alrededor de 50 personas, vecinos de la zona de Copilco que se oponen a la construcción de dos torres de la empresa Be Grand, bloquean Eje 10 a la altura de la entrada de Ciudad Universitaria en la zona de Copilco y a un costado de la construcción.

“No nos moveremos hasta que nos den solución de que no se construyan más de dos pisos. Esta zona es muy transitada y si se permite la construcción de estas torres se colapsará esta área”, manifestó uno de los organizadores.

Con una manta con la leyenda “Be Grand entiende, dos pisos”, y con gritos de “¡No Be Grand!”, “No más de dos pisos!”, los manifestantes hicieron una parada frente a la Torre de Rectoría de la UNAM donde exigieron que se hagan públicos los acuerdos que han hecho la UNAM y las autoridades de la Ciudad de México, así como la empresa inmobiliaria.

“Desconocemos los acuerdos que han llegado con la empresa Be Grand porque han manifestado que pueden construir hasta 30 metros. Denunciamos que no nos han consultado a nosotros los vecinos. Queremos que el Rector se manifieste y que nos diga los acuerdos a los que ha llegado”.



Afirmaron que las autoridades no puede negociar ellas solas, “sino que tiene que consultar a la comunidad por medio del Consejo Universitario”.

El pasado 9 de mayo, la máxima casa de estudios del país, indicó que las torres del complejo de departamentos Be Grand Universidad deberán tener una altura máxima de 30 metros para no afectar la estética visual de la zona considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la institución.

“La propuesta de la UNAM establece la construcción de una edificación con una altura máxima de 30 metros en el predio ubicado en Copilco número 75, colonia Copilco el Bajo, delegación Coyoacán, motivo del amparo presentado hace algunas semanas por la Universidad”, señaló.

En un comunicado, la Universidad dio a conocer que realizó un análisis sobre los criterios generales para la preservación de la imagen del campus central de la Ciudad Universitaria, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2007.

El resultado de este análisis lo entregó al gobierno de la Ciudad de México, junto con una propuesta sobre la altura máxima que deben tener las edificaciones aledañas al campus universitario para no afectar la estética visual de su patrimonio.

“La Universidad Nacional Autónoma de México presentó a las autoridades competentes del gobierno capitalino su propuesta sobre la altura máxima que deben tener las edificaciones aledañas para no afectar la estética visual de su patrimonio”, dijo.

“Esta casa de estudios reitera a la comunidad universitaria y a la sociedad en general su compromiso con la conservación del valor histórico, estético, arquitectónico y representativo de los inmuebles de la Universidad, así como con los intereses de la nación”, dijo.

En marzo se dio a conocer la suspensión indefinida de la construcción de las torres de departamentos Be Grand de acuerdo con la resolución de un juez federal al amparo promovido por la UNAM. La suspensión fue para que se detuvieran los trabajos de construcción de edificios de departamentos que se ubican sobre la avenida Copilco.

El recurso se interpuso contra la determinación de las autoridades que otorgaron permisos en violación de los tratados internacionales y normas que protegen a zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.