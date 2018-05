“Germán Cantú de los Santos nos decía que si intentábamos escapar nos iba a llevar la v… y nos iban a matar como perros, traía un rifle y se enojaba que nos asomáramos a la ventana”, es lo que quedó asentado en la declaración de otra de las víctimas, José Luis Bravo Cortez, quien reconoció a Nestora Salgado como coordinadora regional de la policía comunitaria que lo mantuvo cautivo en la Casa de Justicia del Paraíso, Guerrero.

En su denuncia señala como responsable del secuestro cometido en su agravio a la candidata plurinominal al Senado aunque no se le mostró fotografía alguna de ella y sólo identificó a los policías que lo encerraron y cuidaron durante su detención.

“Bernardino García Francisco era el coordinador regional de la Casa del Paraíso, en todo momento nos amenazaba diciéndonos que nos iba a podrir en la cárcel”, señaló.

Durante su estancia en la Casa de Justicia del Paraíso, Bravo Cortez salía a trabajar en las actividades que le indicaban los comunitarios, explicó que estas labores las realizaba mientras en todo momento alguien le apuntaba con un arma o lo amenazaba.

“Zeferino de Jesús Laureano era el segundo comandante y era el que nos cuidaba, portaba una escopeta con la cual nos apuntaba; Eleuterio García Carmen, era el consejero del pueblo y nos amenazaba diciéndonos que el culero que no trabajaba no iba a comer y que a eso veníamos, a trabajar no a oponerse y que nadie nos podía defender, traía siempre una escopeta con la cual me golpeaba y me amenazaba”, contó.

Agregó que sus captores solicitaron a su familia la cantidad de 30 mil pesos a cambio de su liberación, sin embargo, de su declaración no se desprende que tuviera conocimiento de por qué fue detenido.