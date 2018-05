Sin mochilas, ni lápices, calculadoras o cualquier otro dispositivo electrónico deberán presentarse los 92 mil aspirantes a estudiar cualquiera de las 56 carreras que ofrece el Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Hoy y mañana el Politécnico aplicará el examen de admisión a 92 mil aspirantes que buscan estudiar en esa institución en la modalidad escolarizada, no escolarizado y mixta para el ciclo escolar 2018-2019.

Los solicitantes dispondrán de tres horas para contestar su examen y deberán ingresar sin mochilas, bolsas, folders, calculadoras u otros dispositivos electrónicos, sin lápiz, ni pluma, ya que todo se le proporcionará en el lugar de la aplicación del examen.

El IPN recomendó a los aspirantes tomar previsiones y llegar con tiempo suficiente a la sede que les fue designada para no tener contratiempos y se les recuerda no olvidar su ficha de examen, sin la misma no tendrán acceso. Además, en ella se específica el edificio, piso, salón y la banca donde realizarán la prueba.

Para el día sábado 26 de mayo se esperan más del 55 % y el resto para el día domingo en las nueve sedes ubicadas en la Ciudad de México y el Estado de México. Los horarios del examen serán de 9:00 a 12:00 horas y de las 14:00 a 17:00 horas, divididos por nivel de estudios, modalidad y área de conocimiento. Además se utilizarán diez versiones de examen de Nivel Superior y dos versiones de Nivel Medio Superior en la modalidad no escolarizada.

El IPN y en coordinación con autoridades locales desplegarán toda su capacidad de logística y de infraestructura para la seguridad y garantía de los aspirantes, así como la custodia de materiales e instalaciones.

El Politécnico recuerda que el ingreso a esta casa de estudios sólo se logra mediante la aprobación del examen de admisión. Por lo tanto hace un llamado a no caer en promesas de ingreso mediante otro tipo de mecanismos.

Este año se establecieron 26 sedes para el examen de admisión, nueve en la Ciudad de México y Estado de México, que son la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM), la Escuela Superior de Cómputo (Escom), la Escuela Superior de Turismo (EST), la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA); y en el Estado de México el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”.

El resto en los Centros de Educación Continúa ubicados en Sonora, Chihuahua, Durango, Reynosa, Tampico, Veracruz, Tlaxcala, Cancún, Campeche, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Morelia, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Tijuana.