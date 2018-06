El canciller Luis Videgaray advirtió que México no se quedará callado ni mirando al techo de manera indiferente cuando, en cualquier parte del Continente Americano haya un claro incumplimiento de las reglas establecidas en una democracia.

Advirtió que invocar la soberanía y autodeterminación de los pueblos para proponer la indiferencia no es otra cosa que convocar a una complicidad tácita; “a no atrevernos a señalar lo que ocurre de mal en un país, para que no nos señalen a otros”, señaló.

Al participar en el 48 periodo ordinario de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), sentenció que México seguirá haciendo su mayor esfuerzo para promover que la democracia se restablezca donde se haya roto en cualquier rincón del hemisferio.

Sin mencionar la situación en Venezuela y Nicaragua, dijo que los Estados miembros de la OEA reconocen que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de sus propósitos centrales es promoverla y consolidarla.

“Como países firmantes de la Carta Democrática de septiembre de 2001, defender la democracia ante su ruptura institucional no es una preferencia; es una obligación jurídica ante el continente y ante el mundo.

“Por lo tanto, México asume plenamente esta responsabilidad, con pleno respeto al principio de autodeterminación de los pueblos, con pleno respeto a la soberanía nacional, pero reconociendo, que ante la ruptura del orden democrático, invocar estos principios para proponer la indiferencia no es otra cosa que convocar a una complicidad tácita; a no atrevernos a señalar lo que ocurre de mal en un país, para que no nos señalen a otros”, estableció.

Reforzó: “O simplemente, a mirar al techo cuando la democracia se colapsa en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de todos los demás. Por eso, México seguirá haciendo sus mejores esfuerzos diplomáticos para promover que la democracia se restablezca donde se ha roto, en cualquier rincón del continente”, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de México indicó que realizará esta tarea siempre abogando por una solución pacífica. Rechazamos categóricamente -dijo- cualquier opción violenta, que venga de dentro o que venga de afuera.

Atajó: “pero que no se nos pida, que no se nos pida quedarnos callados ante un incumplimiento de lo más fundamental, que ocurre en la colectividad y en la convivencia de un país, que son las reglas establecidas de una democracia representativa”.

mpb