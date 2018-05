Esta tarde, el líder nacional del PRI, René Juárez aceptó que se han presentado casos de priístas que han manifestado su apoyo a abanderados de otros partidos y pedido un voto diferenciado y advirtió que el tricolor no permitirá la traición y cuando sea necesario “tomará las decisiones que tenga que tomar”.

Tras sostener que su partido trabaja para que José Antonio Meade llegue al tercer debate presidencial en un segundo lugar consolidado para después disputar el primer lugar a Andrés Manuel López Obrador, dijo que ha recorrido el país y hablado con candidatos para que tomen una decisión de lealtad.

Durante un encuentro con periodistas en la sede nacional del PRI, el guerrerense señaló:

“Sobre los casos de voto diferenciados venimos hablando con las y los candidatos, son casos aislados que se dan, porque si se están dando algunos casos, y venimos hablando con ellos y tomen una determinación de lealtad al partido que los esta postulando y en un acto de congruencia.

“Cuando sea necesario y en su momento se tomarán las decisiones que se tengan que tomar… no podemos permitir la traición, yo no estoy de acuerdo con la traición, eso es una cosa que daña a una organización política y a un partido como el nuestro”.

A pregunta expresa en el sentido de que ha llegado a la dirigencia tricolor “para enterrar al PRI” atajó: “yo no vengo a hacer limpia en el PRI, vengo a incluir, a invitar a todos, vengo a llamar a asumir responsabilidades, lo que queremos es reagruparnos, es decir abrir las puertas no limpiar.

“Soy dirigente de un partido, no trabajo n un panteón, es decir que yo no vengo a enterrar a nadie. Yo llego en un momento crítico, en un momento difícil, en una elección compleja y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¿hasta dónde me va a dar?, eso lo daremos el 1 de julio”.

Tras enfatizar que no se modificarán las listas plurinominales para eventualmente eliminar la candidatura de su ex líder nacional Enrique Ochoa a la Cámara de Diputados, asentó que la responsabilidad en un partido para enfrentar una elección como la que se desarrolla no es sólo de su líder nacional.

Juárez Cisneros afirmó que Meade Kuribreña cuenta con el respaldo absoluto de todos los gobernadores emanados del PRI, dijo que no visualiza que conforme se acerque la jornada electoral del 1 de julio haya desbandadas de militantes o de sus aliados en favor de otro candidato presidencial.

No habría condiciones para ello -esgrimió- porque la actitud nuestra ha sido incluir, estoy hablando con todos, o sea que ya si alguien toma decisión de desprenderse es muy respetable, pero nosotros no queremos que se nos vaya ni la mitad de un priísta.

“Los gobernadores gobiernan para todos, están gobernando y en estricto apego a la ley y ejerciendo sus derechos políticos todos están apoyando al partido que los postulo, he tenido un acercamiento con todos y gobiernan para todos y dentro de la ley hacen lo que les permite y ejercen sus derechos políticos”.

Llamó al priísmo a mantenerse unido e insistió en que si alguien le tenía amor, cariño, gratitud al PRI este era el momento de ser congruentes y ponerse a trabajar a favor de su partido, “de eso se trata, no solo cuando se están bailando, ya que en la fiesta es un rato parado y otro bailando”.

SEGUNDO LUGAR ANTES DE TERCER DEBATE

El ex gobernador de Guerrero advirtió que el PRI tiene sus propios sondeos y una estrategia definida y que en este momento Meade esta empatado en segundo lugar “con el candidato más joven” pero que el domingo pasado tomaron la decisión de estar en segundo lugar para el 10 de junio. Enaftizó que “caballo que alcanza gana”.

“Vamos a llegar al debate el día 12 con un segundo lugar consolidado y a partir del día 13 y hasta el último día que tengamos para hacer campaña, vamos a tratar de acercamos hasta donde sea posible y el día de la elección, con nuestra estructura, con el trabajo territorial, con lo que se esta generando en la ciudadanía, el voto de la reflexión, sereno, inteligente ese voto que se requiere y se necesita y se expresará el 1 de julio estamos con la convicción de que vamos a ganar”, adelantó.