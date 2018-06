[email protected]

La fundadora del albergue La Gran Familia, Rosa del Carmen Verduzco, reconocida como Mamá Rosa, murió ayer víctima de un derrame cerebral derivado de complicaciones por diabetes mellitus.

La Jefa, como también le llamaban, entró a quirófano para que le cambiaran su marcapasos en el Hospital ABC de la Ciudad de México; sin embargo, falleció durante la intervención.

Rosa del Carmen Verduzco era conocida en el Valle de Zamora por albergar a niños de la calle y, en el tiempo que la casa hogar estuvo abierta, tuvo apoyo de políticos como el ex presidente Vicente Fox Quesada y su esposa Martha Sahagún; el ex gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel; de los alcaldes de Zamora, grupos empresariales y organizaciones no gubernamentales.

En un comunicado, las familias Verduzco Verduzco, Marín Verduzco, Torres Verduzco y Díaz Verduzco, quienes estuvieron a su cuidado, informaron que los servicios funerarios serán de carácter privado una vez que sean incinerados sus restos.

Se trasladarán a Zamora para realizarle una despedida frente al predio donde estuvo la casa albergue y pidieron que quienes acudan lo hagan con ropa blanca, flores o una veladora: “Hagamos así un reconocimiento a sus extraordinarios logros y una clara señal de reconciliación por las faltas que pudo haber cometido; el testimonio de su vida y obra queda plasmado en la historia de Zamora”.

La mujer de 84 años cobró fama luego de que en 2014 se descubriera que en la casa hogar que administraba habitaban más de 500 niños, adolescentes y adultos en condiciones infrahumanas y de maltrato infantil, estaban retenidos y algunos acusaron abuso sexual.

En julio de 2014, Mamá Rosa fue detenida por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), por secuestro, trata de personas y delincuencia organizada. Al menos 40 padres de familia presentaron denuncias penales para que les fueran devueltos sus hijos.

Durante un operativo en el que participó el Ejército, se rescataron 278 menores varones, 174 menores mujeres, seis bebés y 138 adultos cuyas edades iban de los 18 a los 40 años.

La PGR la liberó al declararla inimputable por su edad.

***Con información de Carlos Arrieta