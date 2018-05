La presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, denunció a través de un video que ha recibido amenazas tras las declaraciones que hizo sobre el caso de Nestora Salgado.

Difundido en su cuenta de Twitter, en el video la activista dice que los delincuentes están “empoderados” y “más ahora que les ofrecen amnistía, de palabra o de facto”.

“El ataque de Nestora Salgado no se hizo esperar, utilizando a la madre de Brenda Quevedo Cruz”, declara.

Miranda de Wallace establece que la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá conoce a la madre de una de las mujeres que participaron en el secuestro de su hijo y que es a través de ella que, la ahora candidata de Morena al Senado, busca golpearla.

Denunció que el pasado 24 de mayo recibió una amenaza que dice “que me van a partir la madre”.

Relató que eventos similares se han presentado desde que comenzó su activismo al respecto del delito del secuestro, sin embargo aseguró que “no me van a callar, ni me van a amedrentar (…) las victimas no nos vamos a callar porque se empoderen cada vez mas los delincuentes”.



msl