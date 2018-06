[email protected]

En un mensaje a los jóvenes mexicanos, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que México no debe ser un país dividido y cerrado al mundo, por lo que les pidió “tomar la mejor decisión” que ayude a su futuro.

A través de un video que dura 2 minutos con 45 segundos, De la Madrid da un recorrido por los avances que ha tenido el país en los últimos 30 años.

“Éste es el nuevo mundo en que vivimos, un mundo lleno de posibilidades y soluciones a nuestros problemas”, mencionó.

“Pero para que en este nuevo mundo rinda frutos tu esfuerzo personal, requieres de un escenario favorable. México no puede ser un país cerrado de espaldas al mundo, inestable, polarizado y dividido, en ese México no podrías prosperar”, aseguró.

En el material también sostuvo que, a pesar de los retos que mantiene el país, sobre todo en materia de corrupción, ha tenido “grandes avances” desde la época de los 80. Como ejemplo utiliza la medición de la escolaridad, que se duplicó de 1980 a 2015.

“Somos la 11° economía más grande del mundo y el 13° exportador, y somos ahora el 6° país más visitado del mundo”, puntualiza el secretario de Estado.

También indicó, como en su columna publicada ayer en EL UNIVERSAL, que los las entidades del país que no han abierto su economía a la inversión extranjera, “porque no han querido, no han sabido, o no los han dejado”, son los que presentan mayor rezago.

“Veo jóvenes con profundos valores, que buscan una nación más solidaria, tolerante y respetuosa, más incluyente y honesta, un país donde trabajemos en equipo y donde a cada paso mostremos nuestro profundo amor a México, los jóvenes se merecen ese futuro”, concluyó.

