”México está sometido y vive de rodillas” lamentó el Centro Católico Multimedial (CCM). A través de su editorial, recordó que en 2012 los mexicanos recibieron la promesa de tener paz en cada rincón del país, “pero no ha habido más que fracaso”.

El organismo religioso consideró que el país va en dos direcciones: la de la carrera electoral y la realidad cotidiana: “Candidatos ofrecen, dan palos al aire sin la certeza de que las promesas sobre el fin de la violencia e inseguridad serán efectivas. Hay candidatos asesinados y un número similar dejó la carrera por un cargo público al verse amenazado”.

Bajo el título “Violencia y terror arrodillan al país”, el artículo hizo un recuento de los actos violentos de los que los ciudadanos han sido víctimas en la última semana y a lo largo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Inició con la situación en Guadalajara, escenario de enfrentamientos por tratar de asesinar al ex fiscal del estado de Jalisco, en donde Tadeo, un bebé de ocho meses, perdió la vida y su mamá de 26 años aún permanece hospitalizada de gravedad.

Para el CCM, el único error de los ciudadanos fue estar en el lugar y hora equivocados y, en el caso del ex fiscal de Jalisco, él salvó su vida pero para personas comunes y corrientes no fue así: “En importantes núcleos de población y grandes ciudades, el crimen organizado actúa en plena impunidad, asolando la vida de miles de inocentes. El tremendo poder de fuego de los cárteles no pudo contra uno de los funcionarios del gobierno, quien afortunadamente salvó su vida cuando lo atacaron; sin embargo, para los ciudadanos ordinarios, la cosa fue distinta”.

En el texto se afirmó que el crimen organizado se extiende a lo largo de la República debido a que miles de personas son tomadas como “carne de cañón” de los delincuentes, como ejemplo pusieron el robo a ferrocarriles del que los medios han dado cuenta los últimos días.