CDMX.- Los más de 40 mil aspirantes a estudiar alguna carrera en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentaron su examen de admisión.

Desde antes de las 08:00 de la mañana los jóvenes comenzaron a formarse en las instalaciones de la Escuela Superior de Computación, una de las sedes donde se aplicó el examen para ingresar en alguna de las 56 carreras que ofrece el instituto.

Fernando Martínez salió de su casa en San Juan Teotihuacán a las 05:00 de la mañana para aplicar el examen, quiere estudiar Negocios Internacionales, las preguntas sobre química fueron las que más se le complicaron.

“Estudié solo con la guía que me dieron cuando vine a registrarme para mi examen. Estudiaba cuatro horas diario, espero quedarme”, comentó.

Los solicitantes dispusieron de tres horas para contestar su examen, ingresaron sin mochilas, bolsas, folders, calculadoras u otros dispositivos electrónicos, sin lápiz ni pluma, ya que todo se le proporcionará en el lugar de la aplicación del examen.

El IPN recomendó a los aspirantes tomar previsiones y llegar con tiempo suficiente a la sede que les fue designada para no tener contratiempos y se les recuerda no olvidar su ficha de examen, sin la misma no tendrán acceso. Además, en ella se específica el edificio, piso, salón y la banca donde realizarán la prueba.

Hoy sábado aplicó su examen el 55% de los 92 mil jóvenes que presentarán el examen de admisión al Politécnico, el resto lo realizará mañana domingo en las nueve sedes ubicadas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Los horarios del examen fueron de 9:00 a 12:00 horas y de las 14:00 a 17:00 horas, divididos por nivel de estudios, modalidad y área de conocimiento. se emplearon diez versiones de examen de Nivel Superior y dos versiones de Nivel Medio Superior en la modalidad no escolarizada.

El IPN y en coordinación con autoridades locales desplegaron toda su capacidad de logística y de infraestructura para la seguridad y garantía de los aspirantes, así como la custodia de materiales e instalaciones.

El Politécnico recuerda que el ingreso a esta casa de estudios sólo se logra mediante la aprobación del examen de admisión. Por lo tanto hace un llamado a no caer en promesas de ingreso mediante otro tipo de mecanismos.

Este año se establecieron 26 sedes para el examen de admisión, nueve en la Ciudad de México y Estado de México, que son la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM), la Escuela Superior de Cómputo (Escom), la Escuela Superior de Turismo (EST), la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA); y en el Estado de México el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”.

El resto en los Centros de Educación Continúa ubicados en Sonora, Chihuahua, Durango, Reynosa, Tampico, Veracruz, Tlaxcala, Cancún, Campeche, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Morelia, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Tijuana.

ahc