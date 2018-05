CDMX.- “México está sometido y vive de rodillas”, lamentó el Centro Católico Multimedial (CCM), que a través de su editorial recordó que en 2012 los mexicanos recibieron la promesa de tener paz en cada rincón del país, “pero no ha habido más que fracaso”.

El organismo religioso consideró que el país va en dos direcciones; la de la carrera electoral y la realidad cotidiana.

“Candidatos ofrecen, dan palos al aire, sin la certeza de que las promesas sobre el fin de la violencia e inseguridad serán efectivas. Hay 90 candidatos asesinados y un número similar dejaron la carrera por un cargo público al verse amenazados. Hace seis años se nos prometió devolver la paz a calles y plazas. Esto ha sido un fracaso estrepitoso. Por el otro lado está la realidad cotidiana, esa donde México está sometido y vive de rodillas”.

Bajo el título “Violencia y terror arrodillan al país”, el artículo hizo un recuento de los actos violentos de los que los ciudadanos han sido víctimas en la última semana y a lo largo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Inició con la situación en Guadalajara, escenario de enfrentamientos por tratar de asesinar al ex fiscal del estado de Jalisco en donde Tadeo, un bebé de ocho meses falleció y su mamá de 26 años aún permanece hospitalizada de gravedad.

“El secuestro e incendio de autobuses urbanos tuvo una víctima más que emblemática, un bebé de apenas ocho meses, Tadeo, presa del fuego criminal que le arrebató la vida; su madre, Elizabeth, se debate entre la vida y la muerte. En esta guerra se ha perdido todo, incluso el respeto por la vida de niños e inocentes cuando el poder y fuerza del Estado parece empequeñecida ante infames y reprobables métodos cada vez más comunes en contra de civiles que pagan las venganzas de los cárteles al echar mano del narcoterror”.

Para el CCM el único error de los ciudadanos fue estar en el lugar y hora equivocados, y en el caso del ex fiscal de Jalisco, él salvó la vida pero para personas comunes y corrientes no fue así.

“En importantes núcleos de población y grandes ciudades, el crimen organizado actúa en plena impunidad asolando la vida de miles de inocentes. El tremendo poder de fuego de los cárteles no pudo contra uno de los funcionarios del gobierno quien afortunadamente salvó la vida cuando lo atacaron; sin embargo, para los ciudadanos ordinarios, la cosa fue distinta”.

En el texto se afirmó que el crimen organizado se extiende a lo largo de la República debido a que miles de personas son tomadas como “carne de cañón” de los delincuentes, como ejemplo ponen el robo a ferrocarriles del que los medios han dado cuenta en los últimos días.

“Según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en 2017 se registraron más de diez mil hechos delictivos contra instalaciones ferroviarias. En lo que va del 2018, siete descarrilamientos han provocado pérdidas por más de 312 millones de pesos; en el primer trimestre, 720 robos contrastan con los 125 cometidos en el mismo período de 2017”.

El robo de combustibles o huachicoleo es otro delito que retoma el Centro Católico, quien cita datos de Pemex de 2012 a 2018, periodo en que se han detectado más de 2 mil puntos de ordeña de combustibles en ductos y tuberías a lo largo y ancho del país siendo el llamado triángulo rojo poblano de los puntos más críticos donde, incluso, civiles han enfrentado a las fuerzas armadas; mientras el robo de gasolinas parece contar con la colusión de funcionarios públicos, los daños a la economía ascienden a 100 mil millones de pesos, “sangría económica para la que no hay torniquete efectivo cuando corrupción e impunidad son causantes de esta hemorragia”.



Al final se mencionó que Tamaulipas y Guerrero son entidades sometidas en donde empresas que daban miles de empleos han tenido que cerrar por no tener garantizada la seguridad, ciudades convertidas en pueblos fantasmas porque sus habitantes fueron desplazados por el crimen organizado.



“Campesinos no tienen mejores posibilidades de vida que el cultivo de drogas y los jóvenes prefieren seguir en la fácil y destructora carrera del sicario. Las empresas bien establecidas deciden cerrar sus puertas ante el flagelo del crimen, refresqueras en Guerrero abandonan la entidad por estar bajo ataque, mientras en Tamaulipas la industria lechera sale corriendo por la ausencia de garantías mínimas para realizar sus labores”.

El texto concluye que nunca en la historia contemporánea de México habían sucedido hechos tan lamentables y alarmantes, “revelando una delicadísima situación de seguridad pública impactando a miles de personas y, a la vez, a la infraestructura estratégica del país de la que depende la marcha de la economía”.



ahc