Esta tarde, el presidente Enrique Peña Nieto censuró la agresión que sufrió un grupo de efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México la víspera en Ciudad Guzmán, Jalisco, y dejó claro que no hay expresión, causa ni motivo que legitime la violencia y el atentar contra las instituciones nacionales.

Pidió hacer uña auto reflexión pues advirtió que los mexicanos no puede dejarse llevar por enojos, agravios, resentimientos o por cualquier razón o motivo que haya en cualquier persona, “a veces legitima y a veces no tanto”, para generar violencia.

En el marco de la ceremonia oficial por el Día del Medio Ambiente, realizada en el Desierto de los Leones, el mandatario sostuvo que en ningún caso puede haber espacio para la violencia y menos cuando se afecta y se lastima a una institución tan querida como son las de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas.

“Como Presidente de la República condeno estos hechos, los lamentos profundamente, rechazamos este nivel de violencia y más cuando se trata y se atenta contra una de las instituciones pertenecientes al nuestras Fuerzas Armadas, que dan la vida sus elementos todos los días por proteger a nuestra nación”, señaló.

Peña Nieto llamó a los mexicanos a respaldar a las, adherirse y dar su solidaridad a las Fuerzas Armadas pues asentó que su personal todos los días “se la rifan y se la juegan, y dan su vida por cuidar y preservar a nuestro país”.

Lamentó los hechos de Ciudad Guzmán y enfatizó que México es una nación de instituciones que surgieron después de una lucha intestina, a principios del Siglo pasado, que derivó del caos y la desigualdad que privaban en ese entonces.

“Fuimos en el paso de los años construyendo instituciones, crear un ambiente de paz y de armonía, de oportunidades para el desarrollo colectivo e individual de los mexicanos y hoy arribamos a un escenario sí, sin duda desafiante y de retos en distintos ámbitos.



“Pero no hay expresión, no hay causa, no hay motivo, repito, que legitime la violencia y el atentar contra las instituciones que los mexicanos nos hemos dado”, puntualizó el Presidente de la República.

Reforzó: “dejó esta expresión de rechazo categórico a lo ocurrido el día de ayer en Ciudad Guzman, Jalisco, porque me parece que refleja en alguna forma parte de este sentimiento que hemos dejado se extienda en el ánimo social cuando de verdad no hay motivos ni ciertos ni objetivos que den lugar a tales hechos”.

