Ante las versiones interesadas de un posible acercamiento entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya, el ex vocero de la campaña de la ahora ex aspirante a la Presdencia, Jorge Camacho, adelantó que su voto no será para la coalición Por México al Frente.

Nos cuentan que el también ex candidato del PAN a la gubernatura de Guerrero definitivamente no ve viable apoyar a don Ricardo por la ligereza con que se tomaron la salida Zavala de las filas azules, además de que nunca la valoraron como una candidata con posibilidades de ganar la Presidencia.

Incluso, nos dicen, que hubo operación para que la propia ex primera dama no llegara a la boleta electoral y hoy Camacho decidió definitivamente poner tierra de por medio con sus antiguos compañeros.

Claro, el ex panista deshoja la margarita: ¿por quién votará el próximo domingo 1 de julio?