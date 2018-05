“Si no me quedo voy a seguir intentando”, afirma Fernando Nieto Martínez al salir del examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde quiere estudiar Administración.

El joven de 18 años salió de su casa, en San Juan Teotihuacán para llegar a tiempo a la prueba, la cual iniciaría a las 9 de la mañana en la Escuela Superior de Computación (Escom) del IPN; la parte que más se le complicó del examen fue la sección de química, puesto que no le gusta y se le dificulta mucho.

“No me gusta la química, me cuesta mucho trabajo entender, las formulas, las reacciones y todo eso. Traté de prepararme mucho pero esa sección se me complicó bastante”, dice.

A los 15 años decidió que estudiaría Administración, porque quiere trabajar en una empresa trasnacional y llama su atención organizar los recursos para que el dinero rinda más; las matemáticas es su materia favorita, a diferencia de la química. Considera que tiene facilidad para ellas, por lo que no fueron un problema para resolver el examen.

Fernando sólo tiene un hermano de 10 años, por lo que será el primero de los hijos en estudiar una licenciatura, su papá es contador, por lo que al estudiar Administración de alguna manera “sigue sus pasos”. El joven de 18 años comenzó a prepararse para el examen desde noviembre, todos los días dedicaba tres horas para estudiar.

Aunque no tomó ningún curso, estudió la Guía que les da el Politécnico cuando hacen su registro para presentar la prueba, repasó sus apuntes y vio videos de YouTube en los que aspirantes resolvían el examen, también buscó tutoriales de los temas que no entendía, sobre todo de química.

“No se desanimen, hay que seguir estudiando. Esta es la primera vez que realizo el examen y espero quedarme, pero si no me quedo, intentaré el siguiente año. Lo importante es no dejar de estudiar y darse por vencido, es difícil porque son muy pocos los lugares que hay y somos muchos los que queremos entrar, pero si estudiamos podemos competir para estudiar aquí. Para mí sería un gran orgullo estudiar en el Poli”, resaltó.

ml