Ciudad de México.- Sarampión y VIH son enfermedades que la Secretaría de Salud consideró que pueden implicar un riesgo adicional para los más de 25 mil aficionados mexicanos que viajarán a Rusia con motivo del mundial de fútbol, por ello, emitió un aviso preventivo de viaje y explicó que se debe hacer antes, durante y después del viaje.

“Atención a los viajeros a la Federación de Rusia, debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, la secretaría de Salud recomienda tomar precauciones habituales y específicas al visitar dicha nación”, se advierte a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria.

Según datos de la Embajada de México en la Federación de Rusia, se estima que 25 mil aficionados viajarán al país mundialista y esta cifra podría incrementar por los mexicanos que radican en Europa.

En 2017, Rusia reportó una incidencia de sarampión de 5.9 por un millón de habitantes; con 868 casos acumulados, 836 confirmados y 30 por asociación epidemiológica. En 2018, el último reporte de la Oficina Regional de Europa de la OMS se registró una incidencia de 1.1 casos, con un total de 180 contagios acumulados hasta el 16 de abril.

“El actual brote de sarampión en Europa, está afectando principalmente a Rumania con 10 mil 749 casos, Italia con 5 mil 404 casos y Ucrania con 4 mil 782”.

En cuanto a VIH, la incidencia reportada en 2014 es de 9.8 por cada 100 mil habitantes. Rusia tiene la mayor prevalencia de esta enfermedad en Europa Oriental con más de 98 mil nuevos casos que se registraron en 2015.

“La ocurrencia simultánea de brotes de sarampión en la región de Europa y la celebración de una Copa Mundial de Futbol, involucrará conglomeraciones de personas en lugares específicos debido al flujo de personas de otras regiones del mundo, esto representa un riesgo para la salud de los viajeros, al igual que los eventos masivos”.

Al menos 14 días antes de viajar, las personas que no puedan demostrar que fueron vacunadas cuando eran niños y que nunca han tenido sarampión deben ser inmunizados.

Los niños de 6 a 11 meses de edad deben contar con una dosis de vacuna contra el sarampión si se viaja internacionalmente, los lactantes vacunados antes de los 12 meses deben ser revacunados al cumplir un año, con un intervalo entre ambas dosis de 28 días como mínimo.

La vacuna “doble viral” o SR se debe aplicar en situaciones especiales, cuando haya casos de sarampión en una región, a partir de los 6 meses de edad aunque la dosis no forme parte del esquema de vacunación.

Para los adolescentes y adultos que no estén inmunizados tendrán que ser vacunados en dos dosis. También las mujeres en edad fértil deberán vacunarse contra sarampión y rubéola.

En México están disponibles las vacunas triple viral SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y doble viral SR (sarampión y rubéola). Ninguna de estas dosis puede aplicarse en embarazadas o con sospecha de embarazo.

En su estancia en esos países se aconseja el lavado frecuente de manos, no tocar ojos, nariz o boca, en caso de hacerlo asegurarse que las manos están limpias, evitar estar cerca o besar y abrazar a personas que estén enfermas.

Es importante tener a la mano los teléfonos, dirección del consulado o embajada de México más cercana.

A su regreso, aún 21 días después, si se presenta fiebre y ronchas es importante acudir a una clínica y evitar la automedicación.

Se aconseja tomar muchos líquidos, vida suero oral, comentar con los médicos que se viajó a Rusia o estuvo en contacto con una persona que lo hizo.

Se debe evitar el contacto cercano con otras personas durante cuatro o cinco días después de que aparezcan erupciones cutáneas o manchas en la piel con la finalidad de reducir la propagación de los virus.

Acerca del VIH la SSa recordó que se puede transmitir a través de fluidos corporales como sangre y semen, se recomienda evitar contacto sexual, en caso de tenerlo usar condones de látex.

Se pide a los mexicanos no tener prácticas sexuales de riesgo, no usar drogas, limitar el consumo de alcohol porque “las personas tienen más riesgos cuando están intoxicadas”, no compartir agujas ni ningún dispositivo que pueda penetrar la piel y si se recibe atención médica o dental percatarse de que el instrumental es nuevo, desechable o está desinfectado.