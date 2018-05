Con cuatro horas diarias de estudio fue como Diana Laura Morales Rivera se preparó para presentar el examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde desea estudiar Economía.

La joven de 17 años estudia el nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres en el plantel número 1, el Politécnico es la tercera opción para la que realiza el examen de ingreso, también aplicó para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en esta última fue aceptada, pero anhela estudiar en el alma máter de sus padres y sus cuatro tíos.

“El Poli tiene más reputación más prestigio académico, aunque ya me aceptaron en la UAM hice el examen porque me quiero quedar en el Poli, aquí estudió toda mi familia. Revisé el plan de estudios y me gustó más el de aquí que el de la UAM”, expresó.

Desde febrero comenzó a estudiar cuatro horas diarias, tomó dos cursos para prepararse, uno en línea y otro presencial; diario contestaba la Guía de Estudio que se les proporciona, repasaba sus apuntes de la escuela, en especial las matemáticas, aunque la materia le gusta se le dificulta, por lo que debe hacer varios ejercicios.

“En general el examen se me hizo fácil, se me complicó la parte de las matemáticas porque venían operaciones muy complejas, pero ya había estudiado de ese tipo, esa sección me llevó un poco más de tiempo, pero pude terminar toda la prueba, hasta me dio tiempo de revisarlo, por si encontraba algún error”, dijo.

La elección de una carrera no fue fácil, estaba indecisa entre negocios internacionales, comercio o administración, hasta que finalmente se decidió por Economía. Considera que esta licenciatura abarca varios aspectos, que van desde la parte comercial hasta el diseño de modelos económicos para las empresas.

“Me gusta la parte comercial y tiene un amplio campo de trabajo. Siempre me han gustado las matemáticas pero no enfocadas a áreas como la física o las ingenierías, sino del lado administrativo. Aunque se me hacen un poco difíciles, disfruto haciendo operaciones, además están presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas”, comentó.

Con la lectura es como Diana pasa sus tiempos libres, el libro que está leyendo es 1984 de George Orwell, porque está ambientada en una realidad futurista de Inglaterra en la que la sociedad está bajo un régimen totalitario.

La joven pidió a los otros aspirantes no desanimarse si no ingresan al IPN, sino continuar con sus estudios para alcanzar la meta de ingresar a una licenciatura. “Hay que estudiar, estudiaba cuatro horas diarias. Hay que tener siempre claro que si quieres entrar a la universidad debes echarle ganas para tener un mejor futuro”, expresó.

ml