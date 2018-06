El Paso.- Horas antes de su graduación en una escuela en El Paso, una adolescente cruzó la frontera entre Estados Unidos y México vestida con su toga y birrete, para celebrar el fin del ciclo escolar junto a su padre deportado desde hace años por las autoridades estadunidenses.

En un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, se observa a Lesile Silva, cruzar el puente internacional Ysleta-Zaragoza, uno de los tres que une a El Paso, Texas, con la limítrofe comunidad mexicana de Ciudad Juárez, para ver a su padre antes de graduarse de la escuela preparatoria Eastlake High School el pasado domingo.

“Estaba tan feliz. Comenzó a llorar y nunca lo había visto llorar”, le dijo Silva al periódico El Paso Times en una entrevista. “Dijo que se sentía realmente honrado y que pensó que fue muy amable por mi parte ir a verlo antes de mi ceremonia de graduación“, señaló.



Leslie Silva tenía siete años cuando su padre, Mario Silva, fue detenido por encontrarse de manera irregular residiendo en El Paso y fue deportado a México en 2007.

Más tarde, intentó regresar con su familia, pero fue deportado otras dos veces más. “Mi padre fue deportado tres veces por tratar de volver con su familia”, dijo Silva.

“Desafortunadamente, no pudo asistir a ninguna de las graduaciones de mis hermanas, incluida la mía, así que le di el honor de ser el primero en verme antes de caminar por el escenario”, escribió Silva en su cuenta de Twitter, donde compartió por primera vez el video.



El Paso Times informó que el video fue captado aproximadamente a las 07:30 horas del pasado domingo, justo antes de la ceremonia de graduación de Silva a las 09:00 horas en la arena Don Haskins Center de Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Silvia colocó el video el lunes por la mañana y, por la tarde, ya se había compartido 16 mil veces, había obtenido 56 mil “me gusta” y se había visualizado 1.1 millones de veces.

Silva, quien planea estudiar enfermería en UTEP, dijo que no esperaba que el video se virilizara.



Indicó que espera que el video ayude a otros a entender la realidad de la separación familiar. “Se ha perdido muchas vivencias de mí y de mis hermanas: graduaciones, fiestas y todo. Así que pensamos que sería especial verme antes del día de la graduación”, dijo Silva a El Paso Times.

my dad was deported 3 times for trying to come back to his family. unfortunately he couldn’t make it to any of my sisters graduations including mine so i gave him the honor to be the first to see me before i walk the stage. pic.twitter.com/gwgyI8p4ix

— Leslie (@kklesliee) 4 de junio de 2018