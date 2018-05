José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), advirtió que la facilidad para salvar a la vaquita marina de la extinción es cada vez menor y más costosa por todos los factores involucrados.

En conferencia de prensa sobre los avances en materia de protección a la biodiversidad, Sarukhán Kerméz comentó que durante años ha habido “poco interés” de los gobiernos tanto estatales como federales para remediar la pérdida de ejemplares del cetáceo endémico de México se ha vuelto más compleja, debido a la intervención del crimen organizado en el tráfico de la totoaba y los intereses económicos de los pescadores de la zona del Alto Golfo de California.

“Hay intereses económicos de los pescadores tenían que usar cierto tipo de redes, y encima la incursión del crimen organizado con el trafico de los buches de totoaba, son una serie de situaciones que hacen difícil este asunto y a estas alturas la facilidad de resolver el problema es cada vez menor y más costosa, como ocurre con todos los asuntos ambientales”, expresó.

Reconoció que durante esta administración se realizaron “importantes esfuerzos” para la conservación de la vaquita marina, confío que el siguiente gobierno continúe con los trabajos para lograr la reproducción en semi cautiverio de la marsopa, no obstante comentó que es muy difícil realizar esta labor debido a lo poco que se conoce sobre la biología de esta especie, de la cual se estima restan menos de 30 ejemplares.

“Hay mucho interés internacional, metido en esto, las posibilidades de poder reproducir de alguna manera ya sea en cautiverio no es fácil es una especie de la que no se conoce mucho de su biología, por eso la importancia de hacer las cosas a tiempo de ponerle atención a los problemas a tiempo, para no tener estas circusntancias no es un paso fácil, esperaría que esto no sea la crónica de una extinción anunciada”, enfatizó.

El coordinador nacional de la Conabio comentó que la Estrategia Nacional de Biodiversidad, documento que presenta las directrices para la conservación de la florea y fauna se encuentra en manos de los candidatos presidenciales, por lo que confío en que sea considerado para sus planes de gobierno una vez que concluyan las elecciones.

Acompañado del vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, destacó que el sitio de internet de la CONABIO fue reconocido por la ONU como el mejor a nivel mundial, ya que incluye las plataformas colaborativas “Naturalista” y “A ver aves” con las que “hemos pasado de comunicar la ciencia a convertir a los miembros de la sociedad como parte de la producción de la ciencia”.

Calificó como “inédita” la carta de entendimiento entre los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), firmada en Cancún durante la COP13.

Explicó que este acuerdo, que pretende armonizar el desarrollo de la producción agropecuaria, se ha plasmado en la recientemente aprobada Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en la que destaca un aprovechamiento legal y sustentable de los bosques al no permitir que se realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o pecuario.

Para concretar este acuerdo, comentó, se requerían instrumentos adecuados que no existían. “Es aquí donde entra la participación de la CONABIO, para producir una herramienta que permite dar respuestas inmediatas a los solicitantes de subsidios a SAGARPA para actividades agrícolas, basadas en criterios de biodiversidad, de conservación”.

Sarukhán añadió que dicho instrumento se conforma de dos elementos: un mapa a escala de uno a 20 mil, que permite ubicar con precisión cada parcela de cada campesino que puede pedir un subsidio a SAGARPA, y un sistema que lo consulta a través de coordenadas específicas