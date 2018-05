Los contratos por los que el gobierno de Veracruz acusa a Karime Macías, esposa del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, de fraude específico incluyen la simulación de compra de artículos para niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la ficha roja emitida por la Interpol en contra de Macías Tubilla, las autoridades extranjeras están notificadas para detenerla con miras a iniciar el proceso de extradición correspondiente.

El documento al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, contiene una foto de la ex presidenta del DIF de Veracruz, los datos de su pasaporte y se le identifica como Karime Macías de Duarte.



Estados Rodolfo de la Guardia, ex director de la Interpol-México, indicó que los convenios de extradición entre Gran Bretaña y México establecen que “no se entregará al reo prófugo si el delito con motivo del cual se pide su entrega tiene carácter político”

Incluye la acusación de la fiscalía veracruzana sobre la simulación de contratos de compraventa con seis empresas entre 2011 y 2012.

Las empresas señaladas son Prefraco, S. A. de C. V.; Abastecedora Romcru, S. A. de C. V.; Centro de Recursos Cerene, S. A. de C. V.; Ravsan Servicios Múltiples, S. A. de C. V.; Grupo Barcano, S. A. de C. V. y Anzara, S. A. de C. V.

La fiscalía señaló que con esas empresas simuló a través del DIF la compra de mochilas escolares, electrodomésticos, equipo médico, pares de zapatos, pañales desechables para adultos, entre otros productos que, afirmó el gobierno de Veracruz, no consta que fueron entregados a poblaciones en situación de vulnerabilidad.



