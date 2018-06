[email protected]

En la época de la inteligencia artificial, es necesario que las personas reflexionemos si no estamos delegando nuestra capacidad de razonamiento a nuestros dispositivos móviles. Los seres humanos tenemos que prepararnos para afrontar los dilemas éticos que surjan cuando los artefactos que hemos creado tomen sus propios caminos y formas de pensar, coincidieron especialistas.

En la mesa ¿Qué es la inteligencia?, del foro Ciencias, artes y humanidades en diálogo, que organizó Fundación UNAM, Erik Huesca Morales, doctor en Física egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, dijo que en un futuro los artefactos de inteligencia artificial que hemos creado los seres humanos, tomarán sus propios caminos y formas de pensar.

“En la actualidad les tememos, pero en un futuro tendremos que lidiar, y pensar nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos de manera ética con ellos”, explicó.

“Es la primera vez en la historia donde las decisiones cognitivas sobre la sociedad humana no necesariamente se van a tomar ni van a ser tomadas por un ser humano, sino por un artefacto que creamos, entrenamos y enseñamos”, detalló.

“Así como con nuestros hijos, en un momento estos sistemas tomarán sus propios caminos y habrá una revolución que tendremos que asistir para empezar a blindar las relaciones con estos artefactos”, advirtió.

El foro Ciencias, artes y humanidades en diálogo, en su última sesión abordó la pregunta ¿qué es la inteligencia?, para contestar cuestionamientos como: ¿Cuál es la importancia de la inteligencia en la sociedad contemporánea?, ¿cómo influye la tecnología en su conceptualización?, ¿qué sabemos hoy acerca de cómo se genera la misma?, y ¿qué rol social cumple la llamada inteligencia artificial?

“Es un tema importante y asociado a nuestra esencia como humanos, sobre el cual vivimos sin meditar acerca de qué es lo que hay detrás. Es un tema desafiante”, comentó Dionisio Meade, presidente de la fundación, al inaugurar el foro.

Carlos Gershenson García, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, expuso que no hay una definición objetiva de la inteligencia, puesto que no depende sólo de la acción o decisión que se tome ni del resultado que tenga, sino de quien juzgue si fue inteligente o no.

Indicó que no es importante el sustrato o los componentes de un sistema, sino de la manera en que se procesa y organiza la información.

“Sobre la inteligencia multidimensional es difícil decir si las máquinas son más inteligentes, porque son mejores en algunos aspectos y nosotros, mejores en otros”, dijo.