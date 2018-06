El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidió una revisión estructural de la reforma educativa, puesto que se le han encontrado “inconsistencias e interpretaciones erróneas” y los esfuerzos que se han hecho “no han sido insuficientes”.

Al inaugurar el Polideportivo de la Sección 16 y del Centro Maestro de Bienestar, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, dijo que las autoridades estatales han aplicado “a su arbitrio” el contenido de la reforma de 2013 y es necesario revisar los efectos que ha tenido en los maestros.

“Hay que revisar estructuralmente la reforma educativa, es una exigencia del sindicato. Han aplicado a su arbitrio los criterios establecidos en la Ley del Servicio Profesional Docente. Los maestros no claudicaremos en demandar una revisión estructural y a fondo de los efectos que hasta ahora ha tenido la reforma educativa“, dijo.

Tras hacer una revisión sobre su implementación, el sindicato criticó inconsistencias en la publicación de vacantes, asignación de plazas y promociones, plantilla docente incompleta, formación de los maestros, inversión en la infraestructura y equipamiento de las escuelas.

“Los esfuerzos no han sido suficientes y tras hacer una revisión de cómo se ha aplicado la reforma educativa, se han encontrado inconsistencias e interpretaciones erróneas de la ley por parte de algunos gobiernos estatales, que afectan el desarrollo profesional de los maestros”, dijo.

Dijo que a los docentes no se les puede engañar con “promesas sin sustento” y que no se trata de eliminar la reforma, sino de mejorarla, “puesto que no es exclusiva del país y que ya está en todo el mundo”.

mpb