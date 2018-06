Sheinbaum también quiere el Estadio Azteca

Nos dicen que para su cierre de campaña, la candidata de la coalición Morena, PT y PES, Juntos Haremos Historia, a la jefatura de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, alista una caravana por las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Y si bien la aspirante iniciará el domingo 17 de junio, 10 días antes del cierre formal, una serie de recorridos por toda la capital del país, su plan, nos comentan, es guardarse dos días para prepararse rumbo al tercer y último debate entre los aspirantes este próximo 20 de junio. Pero el cierre de broche de oro será el 27 de junio, pues la morenista estará con Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial, en el Estadio Azteca. Así tiene pensado Sheinbaum Pardo los últimos días antes de la elección del 1 de julio, nos dicen.

Censuran spot a Mikel

A propósito de los spots de campaña, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, va a impugnar la decisión de las autoridades electorales que no le permitieron usar los tiempos oficiales para difundir su video en el cual unas personas dicen por qué no van a votar por la aspirante morenista Claudia Sheinbaum y la acusan de “reina del narcomenudeo” y “culpable de la muerte de 25 personas en el colegio”, lo cual consideraron las autoridades, cae en el terreno de la calumnia. Sin embargo, el aspirante tricolor sostiene que va a defender su spot para que pueda transmitirse en los últimos días de campaña en televisión nacional.

Y el PT se lanza contra Barrales

El Partido del Trabajo lanzó en su cuenta de Facebook un spot, que sin decir nombres, tiene una clara dedicatoria a Alejandra Barrales, candidata de la coalición “Por la CDMX al Frente”, integrado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)-Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno. En el video aparece una mujer con blusa amarilla y traje negro, un prendedor de un sol, pelo lacio y que está en una tienda donde le muestran un reloj de lujo, de oro y con diamantes. Se lo pone y entonces le pide a una fila de personas que paguen y estos, uno a uno, empiezan a dejar billetes sobre el mostrador. El spot termina cuando aparece el nombre de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de Gobierno y luego sale el logo del PT. Habrá que esperar si dicen algo las candidatas…

Bajas en la campaña de Eduardo Capetillo

Las cosas no van bien para Eduardo Capetillo, candidato del PRI a la presidencia municipal de Ocoyoacac, Estado de México. El coordinador de su campaña, Manuel Quiñones, decidió abandonar el barco y es que no cae bien entre el electorado, no le ayuda la imagen que le han creado como un hombre soberbio y alejado de la realidad que enfrenta su municipio y además como le habíamos contado en este espacio llama más la atención su esposa Bibi Gaytán. ¿Qué pasará en la campaña de don Eduardo?