Seguro de Desempleo… algo huele mal

Tras la salida de Amalia García Medina de la Secretaría del Trabajo, en el Gobierno capitalino ordenaron hacer una revisión a fondo de cómo quedó la dependencia y nos dicen que fue preocupante lo que encontraron en la aplicación de los recursos del Seguro de Desempleo. Los descubrimientos llevaron a las autoridades a tener que hacer modificaciones y ajustes, con la finalidad de asegurar que los recursos lleguen a las personas necesitadas, además de garantizar la transparencia. Nos mencionan que continúa adelante la investigación que lleva a cabo la Contraloría General y adelantan que algo huele muy mal en este caso.

Jaloneos por obra de Línea 12 del Metro

La falta de atención a los vecinos afectados por los trabajos de la ampliación de la Línea 12 del Metro tensó la relación entre el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el perredista Leonel Luna, y el secretario de Obras, Gerardo Báez. En Obras dicen que si no se les ha apoyado se debe a que la Secretaría de Hacienda no les ha liberado los recursos; sin embargo, en la Asamblea estiman que no se ha visto un compromiso por parte de las autoridades para atender a los afectados de la colonia Primera Victoria, en la delegación Álvaro Obregón, donde don Leonel está tratando de hacer hasta lo imposible por retenerla en las próximas elecciones.

Defienden a dirigente nacional de AN

Los panistas nos dicen que el dirigente nacional del blanquiazul, Damián Zepeda, no cantó una sola estrofa de la canción en la que le mentaban la madre a los militantes de Morena. Empero, en los videos que circulan sobre la reunión que se realizó en una casa en la zona de Satélite, en el municipio de Naucalpan, se le observa contento y riendo cuando los jóvenes cantan el rap. Sin embargo, miembros de Morena dicen que les preocupa el uso de este tipo de canciones, pues incitan a la violencia, sobre todo en un municipio donde aseguran que está cerrada la contienda.

Bibi le hace sombra a Capetillo

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Ocoyoacac, Eduardo Capetillo, la pasó mal durante las actividades proselitistas que realizó ayer y no porque la gente lo haya rechazado, sino porque lejos de poner atención en sus propuestas y promesas de campaña, los vecinos, en especial los hombres, estaban más atentos en su esposa Bibi Gaytan, quien le acompañó en sus recorridos de proximidad. Nos platican que al final le llovieron tantos piropos y silbidos a doña Bibi que a su esposo se le vio incómodo y se retiraron del lugar. Nos comentan que ésta no es la primera ocasión que esto sucede, pues el pasado domingo, durante un mitin, se repitió la escena y la molestia del candidato fue tal que se bajó del templete sin dar su discurso. Seguramente habrá dicho: “No me llamen jamás ni por error”.