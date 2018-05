[email protected]

La crisis al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoDF) se ha agravado por el intento de dos ex comisionados de regresar a integrar el pleno; sin embargo, uno de ellos, David Mondragón, desistirá de ello por no haber certeza jurídica en el asunto.

Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), aseguró que la interpretación de la Ley de Transparencia local hecha por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, que permite el retorno de David Mondragón y Luis Fernando Sánchez, es una solución “sacada del sombrero de un mago”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario federal afirmó que la acción de Luna Estrada no tiene validez porque es una interpretación firmada por él y no por el pleno de la Asamblea Legislativa.

“La intención de los compañeros [David Mondragón y Luis Fernando Sánchez] es de venir a ayudar, pero salió al revés; vinieron a ponerle más ruido al asunto, porque al interior ya se generaron problemas”, externó.

Desde el 1 de abril, el InfoDF está acéfalo debido a que los diputados locales no han realizado los nombramientos correspondientes. La semana pasada Leonel Luna y la Consejería Jurídica de la CDMX emitieron una opinión de la Ley de Transparencia para que David Mondragón y Luis Fernando Sánchez regresaran con el fin de integrar el pleno.

Esta semana, ambos ex comisionados enviaron un documento con membrete oficial al INAI y a los trabajadores del InfoDF para informarles de su regreso.

En el caso del INAI, le solicitaron dejar de ejercer su facultad de atracción de los recursos de revisión; sin embargo, el jurídico de la dependencia federal estableció que mientras no haya pleno, el órgano seguirá con la tarea de dar solución a dichos recursos.

“La otra [opción] es que si la Asamblea ya se reunió [para la interpretación], pues mejor reúnanse para nombrar [al pleno]”, dijo.

Externó que es urgente que se resuelva la situación, pues se acumulan más recursos de revisión; el primer paquete fue de 74, y el segundo, de 69. Advirtió que esta situación puede tener un costo político para la CDMX.

Incertidumbre para regresar. En entrevista, el comisionado David Mondragón reconoció que no hay certeza jurídica en el asunto, y dijo que no intentará regresar al InfoDF.

“Ya no he ido al instituto desde el martes porque me retiro del asunto; lo que quería era contribuir a que el pleno regresara a la normalidad, pero en vista de tantas opiniones y polémica, y a falta de certeza jurídica entre los actores respecto a lo que se debe hacer, pues ya no voy a seguir. Yo estoy como un ciudadano cualquiera en su casa”, explicó.

Luis Fernando Sánchez dijo que esperará una reunión con el diputado Luna, con lo que espera reintegrarse como comisionado ciudadano.

“Lo que queremos hacer es plantear el acercamiento con la comisionada Elsa Bibiana, y vamos a esperar el llamado del diputado Leonel Luna, si ahí se define una situación para la mejora del documento, subsanar algunas situaciones y lo complemente la Asamblea, tomaríamos la definición de si continuamos o no para darle claridad y certeza a todo mundo”, externó.