Tultepec, Méx.— “La nube de fuego nos despertó, fue terrible”, relata Elvira Piedra Sandín, habitante de la calle Hortensias, barrio Ampliación La Piedad, cuya vivienda se ubica a escasos 20 metros de la casa donde se registró el estallido.

“Todo se fue en fuego, fue un instante, inexplicable”, dice la mujer, quien vive con su hermana y su sobrina de 12 años de edad.

El techo de láminas de asbesto de su casa se vino abajo por la lluvia de piedras y la onda expansiva de la explosión.

“Mi hermana me empezó a gritar, salí a ver qué pasaba y no encontraba mis zapatos, ya estaba todo tirado, ya no pude salir. Le gritaba que dónde estaba, a mi hermana le cayó una piedra, en ese momento arrastró a la niña y la sacó”, dice.

En el mismo predio, en una vivienda aledaña, vive Juana Castillo, sobrina de Elvira. La joven escuchó los gritos de sus familiares, pero no pudo salir, pues la puerta quedó atorada. “Eescuchamos todos los ruidos, les cayó encima la casa”, relata.

“Nadie sabía que almacenaban ese tipo de material ahí, para nosotros era una casa normal y resulta que no, que hagan un cateo, lo que tengan que hacer, pero que pongan esto en orden. Son unos irresponsables”, dice Juana.

El gobierno de Tultepec informó que unos 300 metros a la redonda resultaron afectados por la explosión. Casi 100 viviendas sufrieron daños, ocho de ellas totales.