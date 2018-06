El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, ofreció una disculpa pública a las víctimas y familias de jóvenes que fueron detenidos y acusados arbitrariamente por las autoridades durante diversas manifestaciones desde diciembre de 2012 a diciembre de 2015.

En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el mandatario capitalino dijo que acudió al organismo a “dar la cara” ante las personas que fueron reprimidas.

“Yo creo que no hay un espacio más público que este delante de ustedes, delante de los medios de comunicación, delante de todas las autoridades para decirles en representación y como titular del Gobierno de la ciudad: ofrecemos una muy sentida, sincera disculpa pública hacia todas y hacia todos ustedes.

“Y lo hacemos en el sentido de que hay hechos que no se pueden olvidar; hay heridas que tardan mucho en sanar; hay esquemas que no se pueden superar si no es con este reconocimiento, con este acompañamiento, con la plena disposición y voluntad de estar con ustedes yo como jefe de Gobierno y todo el equipo de trabajo que está conmigo”.

Esta tarde, el jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, publicó un decreto Ley que Extingue la Pretensión Punitiva y la Potestad de Ejecutar Penas y Medidas de Seguridad contra todas aquellos ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015.

De acuerdo con la Asamblea Legislativa, esta ley beneficiará a más de 500 personas que fueron reprimidas en el citado periodo.