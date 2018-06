José Luis Escobar, líder de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que el domingo 3 de junio profesores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán partirán a la Ciudad de México, en donde realizarán marchas, bloqueos, plantones y no descartan tomas de aeropuertos en otras ciudades, como parte del llamado paro nacional al que convocan.

El profesor detalló que la primera marcha será el lunes 4 de junio a las 10:00 horas, en la cual partirán de las estaciones del Metro Auditorio, Indios Verdes, Balbuena y Taxqueña rumbo a la Secretaría de Gobernación, en donde instalarán un plantón.

Escobar no descartó que los maestros realicen cierres de aeropuertos, así como plantones en las plazas públicas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

“Lamentamos que no haya diálogo, que no privilegien la política” en la Segob, en donde dijo, no retomaron el diálogo con la CNTE.

La disidencia magisterial llamó a un “paro nacional” por parte de sus agremiados, pues buscan que se derogue la reforma educativa, una de las apuestas del gobierno de Enrique Peña Nieto, y por la cual se han manifestado a lo largo de todo el sexenio.

La CNTE tiene en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán la mayor parte de su “músculo”.

