El Gobierno de la Ciudad de México habilitó la plataforma Ciudad sin Humo de Tabaco, a través de la cual los ciudadanos podrán denunciar establecimientos mercantiles que no cumplen con la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores.

José Ramón Amieva, jefe de Gobierno capitalino, afirmó que el objetivo de esta herramienta no es afectar a los comercios, sino garantizar que se aplique la ley en la materia.

“Lo que hoy estamos presentando no es algo ajeno a lo que la ley ya dispone. La ley ya establece cuáles son los sitios que deben tener las personas para fumar y para no fumar. Lo que nosotros vamos a hacer es que cuando alguien violente esas disposiciones o no cuenta con los espacios requeridos para ello, se puede denunciar a esta plataforma”, enfatizó.

Para hacer la denuncia correspondiente es necesario ingresar a la página de internet de la Secretaría de Salud (Sedesa), ahí se podrá ingresar en tiempo real un reporte sobre la irregularidad encontrada, con los datos del establecimiento.

Una vez corroborada la información, serán enviados verificadores de la Agencia de Protección Sanitaria y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) al lugar, para realizar la revisión correspondiente y en su caso establecer alguna sanción.

“No podemos permitir que los establecimientos mercantiles que emplean su tiempo, sus recursos y su prestigio en brindar un servicio se vean afectados por seudo-establecimientos irregulares que propician la venta de alcohol de manera ilícita; que rompen con las medidas de protección civil al poner en riesgo a las personas que están ahí dentro; que corrompen a las jovencitas o jovencitos que están ahí y que, además, no respeten las disposiciones de un espacio libre de humo de tabaco. Porque la sanción máxima para quien no respete la norma todas y todos lo sabemos, es la clausura”, enfatizó.

El secretario de Salud, Román Rosales Avilés, indicó que la Ciudad de México es la entidad del país con mayor prevalencia de tabaquismo, con un registro estimado de casi 2 millones de personas, y la novena entidad con la prevalencia más alta de exposición al humo de tabaco ajeno, siendo en mayor medida en el transporte, restaurantes, escuelas y bares.

“El tabaquismo no es un hábito, es una enfermedad que se caracteriza por ser una adicción a la nicotina que produce dependencia física y sicológica y ocasiona muerte prematura y discapacidad”, aseveró.