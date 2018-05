[email protected]

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que si negara los actos de violencia en la Ciudad, no sería una actitud honesta; por lo que las autoridades continuarán con los operativos para no permitir estos hechos.

En entrevista, el funcionario capitalino dijo que es necesario generar confianza en la ciudadanía en cuanto a que el gobierno atacará a las cabezas de las organizaciones delincuenciales y a los grupos que tienen presencia en los diferentes territorios de la Ciudad.

Abundó que los operativos son precisos, por lo que no hay grandes despliegues policiacos, además los elementos, dijo, tienen la instrucción de no generar algún tipo de daño o afectación a la ciudadanía.

Precisó que hay tres constantes que las autoridades se dedican a atacar: sacar armas de fuego de las calles, generar intervenciones directas en los sitios de venta y distribución de enervantes, y atacar el producto ilícito como la expropiación de predios mediante la figura de la extinción de dominio.

“No sé si esté políticamente bien manejado, nosotros podemos determinar una situación que podemos decir: ‘Lo tenemos bien controlado’, ‘es que aquí no sucede’. El que no suceda no significa permitir que se den las cosas, no estamos permitiendo que se den las cosas.

“Si nosotros llegamos e intervenimos en un sitio de venta de drogas y detenemos a unas personas, pues probablemente en la misma estructura que tienen, la estructura delincuencial, haya consecuencias. Nosotros lo que hacemos es minimizar las consecuencias.

“Vamos a seguir reportando números altos de detenciones, de decomiso de sustancias ilícitas, de armas, porque es la realidad que tenemos. Si nosotros dijéramos: ‘Vamos a cuidar los números’ para que digan que no hay carpetas de investigación, que no hay detenidos, que no hay objetos asegurados, creo que no sería una actitud honesta de un gobierno. Entonces lo que vamos a hacer es llegar con toda la fuerza, con toda la presencia”.

Amieva Gálvez comentó que se ha generado una intervención “muy importante” en toda la ciudad, principalmente en zonas como Iztapalapa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, donde empiezan a dar resultados. Sostuvo que la policía se ha vuelto reactiva, es decir, actúa de inmediato en cuanto hay un ilícito a través de un modelo preventivo y de actuación planificada.

“Prueba de ello son las recientes detenciones. Ayer tuvimos una muy importante en Xochimilco, los operativos que se han llevado a cabo en Tepito, Morelos, se ha presentado el aseguramiento de sustancias ilícitas, y estamos ahora generando este aspecto de planificación y los resultados se están viendo”.

Comentó que se avanza en la presencia policiaca en puntos de tráfico para evitar el robo a vehículos, en la realización de operativos para suspender chelerías y venta ilícita de alcohol, y localización de personas.

“Si nosotros generamos la impresión de que el delito es una actividad lucrativa, entonces la gente lo va a tomar como una forma ilícita de vida y lo vamos a quitar”, alertó.

Amieva informó que hay apoyos sociales y cheques de vivienda y de seguro a la familia del elemento de policía de fuerza de tarea que perdió la vida en un operativo hace unas semanas en Iztapalapa.