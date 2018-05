Los damnificados del Multifamiliar de Tlalpan trasladaron su campamento a la Calzada de Tlalpan, de manera indefinida.

Familias que desde hace ocho meses viven en casas de campaña, luego de que su edificio colapsara a consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017, bloquean dicha vialidad.

La exigencia de los damnificados es que se reconstruyan sus viviendas de forma gratuita, en su totalidad.

Han advertido que no levantarán el bloqueo hasta en tanto no sean atendidos de manera directa por el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. “No levantaremos este campamento hasta que no tengamos una solución, aquí los esperamos, no nos vamos a mover hasta que venga el jefe de Gobierno”, expresaron.



Ante el bloqueo en Calzada de Tlalpan, José Ramón Amieva, ofreció a los damnificados recibir a tres de sus representantes este jueves a las 9:00 horas, en el edificio de Gobierno.

“Yo creo que si lo que ha faltado es comunicación , pues con todo gusto yo mañana voy a recibir a tres personas representantes de damnificados unidos en punto de las mueve de la mañana en el edificio de Gobierno. Con gusto voy y platico para que se enteren de lo que estamos haciendo, es un esquema que es para el beneficio de todas las personas que han sido vulneradas. Ahorita se esta haciendo el ofrecimiento de una reunión, estamos esperando a ver qué responden”, indicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Vecinos del Multifamiliar de Tlalpan exigen se les garantice la reconstrucción gratuita total de sus viviendas.

Sobre esta demanda el jefe de Gobierno señaló: “Ya habíamos sido muy claros, muy claros de que la aprobación de recursos será la semana que entra, ellos refirieron que querían la aprobación de una vez, al decir la Comsión que no se podía realizar, abandonaron y ahora instalan un campamento en Calzada de Tlalpan, lo cual es riesgoso para la gente que está ahí y para la gente que se traslada día a día sobe todo porque no se ha generado un motivo que haya dado el gobierno que no sea la atención continua”.

