Tras el compromiso del jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, de que el próximo viernes cuenten con una propuesta de financiamiento para la reconstrucción de 36 inmuebles, los damnificados del Multifamiliar Tlalpan acordaron levantar el bloqueo que mantenían sobre Calzada de Tlalpan.

José Ramón Amieva se comprometió a que la Comisión para la Reconstrucción sesione este 1 de junio, a fin de que se apruebe la fórmula financiera bajo la cual se determinarán los montos que se destinarán a la reconstrucción de los inmuebles.

Señaló que dichos recursos saldrán de los 2 mil millones de pesos a fondo perdido, que aprobó la Comisión a cargo de Edgar Tungüí, la noche de este miércoles. “De verdad no hay nada atrás, no hay ningún plan político, no hay ningún posicionamiento partidista (…). Vine a dar la cara”, enfatizó.

Integrantes del grupo Damnificados Unidos bloquearon la calzada desde las 21:00 horas del miércoles para exigir se les asignaran recursos para la reconstrucción gratuita de sus viviendas.

Casi tres horas después llegó hasta el lugar el jefe de Gobierno, en compañía del secretario de Gobierno, Guillermo Orozco.

Se restablece la circulación en Calz. de Tlalpan a la altura de Álvaro Gálvez y Fuentes hacia el Norte. — OVIAL_SSPCDMX (@OVIALCDMX) 31 de mayo de 2018

