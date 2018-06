[email protected]

Amecameca, Méx.— Luego de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, residentes de comunidades cercanas al volcán Popocatépetl, sobre todo de San Pedro Nexapa, que es el poblado más cercano, mostraron su preocupación de que pudiera entrar en una fase eruptiva.

En las redes sociales se expandieron rumores de que el Coloso de Anáhuac aumentaría su actividad, reconoció el director de Protección Civil de Amecameca Juan Carlos García Estrada.

“Se están generando rumores, mentiras, chismes, por así decirlo vulgarmente de que el volcán Popocatépetl está en una fase mayor eruptiva de desgajamiento, que tiene fracturas, eso no es cierto. A diferencia del Volcán de Fuego de Guatemala nuestro volcán Popocatépetl está monitoreado las 24 horas del día por sistemas de alerta temprana”, comentó.

Tomás, un residente sexagenario de San Pedro Nexapa, tiene sus dudas de que algo pueda pasar con Don Goyo, como también le llaman a la montaña los lugareños.

“Sabemos que el Popo siempre ha tenido actividad desde hace más de 20 años, pero confiamos en que no pase nada, aunque con lo que pasó en Guatemala ya no se sabe bien”, dijo.

Doña Matilde, otra de las habitantes de esa comunidad, no esconde sus miedos: “Pues ya aquí en el pueblo andan diciendo que va a explotar pronto el volcán y pues uno que vive aquí cerca pa’ dónde jalamos si eso ocurre. No nos han dicho qué hacer pa’ dónde irnos”, contó.

Los vecinos más jóvenes del poblado, como Vianey de 22 años, están conectados de manera constante a las redes sociales y ahí es donde más se ha difundido los rumores de una eventual erupción de “la montaña que humea”, nombre en náhuatl del Popocatépetl.

“Sí he visto muchos mensajes que han puesto en Facebook, en Twitter o en el WhatsApp que dicen que el Popo hará erupción y que debemos salir los que vivimos cerca, pero yo he visto los mensajes de las autoridades que eso no es cierto, entonces hay que estar tranquilos”, expresó.

El titular de Protección Civil de Amecameca afirmó que el Popocatépetl se encuentra dentro de los parámetros normales, pues no ha registrado un aumento en su actividad reciente.

“La actividad volcánica está muy baja, sigue en la Fase 2, no ha habido ninguna modificación, algún cambio, estamos en plena coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), nosotros también tenemos la accesibilidad de cuidarlo las 24 horas y no hay ningún motivo para que se puedan seguir generando este tipo de rumores”, explicó.

No obstante que por el momento no hay riesgo de algún evento eruptivo, las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tener preparada una “mochila de vida” con documentos personales, agua, comidas enlatadas y estar al pendiente de los medios de comunicación donde las autoridades emitirán mensajes al respecto.

Juan Carlos García exhortó a la población a no propagar los rumores en redes sociales ni de boca en boca de que el Popocatépetl hará erupción porque lo único que provocan es sicosis en los municipios del sur-oriente del Estado de México que son los que se encuentran en una zona potencial de daño.

En el Estado de México son nueve los municipios que se encuentran en una área de riesgo, según el Plan Operativo Popocatépetl del gobierno mexiquense. Amecameca, Atlautla, Ozumba, Ecatzingo, Ayapango, Tlalmanalco, Tenango del Aire, Tepetlixpa y Juchitepec, son esas localidades.

En alto riesgo se encuentran 71 mil 464 personas; riesgo medio, 41 mil 983; alto y medio riesgo, 113 mil 447; bajo riesgo, 99 mil 101 y el total de residentes que tendrían que evacuarse sería superior a los 212 mil habitantes.