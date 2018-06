CDMX. La Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México liberó 387 millones de pesos para la reconstrucción de centros de reclusión afectados por el sismo del ‪19 de septiembre‬, informó la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta.

La legisladora refirió que las afectaciones en los dormitorios 7 y 9 de la Penitenciaría en Santa Martha provocaron el traslado de casi 600 internos a otras prisiones, lo que originó que se detuviera la despresurización de otras prisiones como se venía dando.

“El tema de la reconstrucción penitenciaria también es muy importante, y no sólo para las condiciones de vida de los internos, sino también para la sociedad, que ellos lleven un buen trabajo de reinserción servirá para la tranquilidad posterior de la ciudadanía”, dijo.

Peralta añadió que la Penitenciaría quedó dañada en un 25% y que además del traslado de internos se tuvo que reubicar a personal administrativo para garantizar su seguridad y su zona de trabajo.

Tras el sismo del 19 de septiembre el daño que recibió este centro de reclusión fueron bardas y pisos fracturadas, las cuales por el momento quedaron apuntaladas con vigas pero no se permite el paso a estas zonas para evitar accidentes.

Peralta explicó que la subdirección técnica del penal es una de las más afectadas, por lo que se tuvo que reubicar a los especialistas en criminología y psicología en el Centro de Observación y Centro Escolar.

“Esto no quiere decir que no se esté pensando en la reconstrucción de casas y viviendas multifamiliares. En la Penitenciaría no sólo hay internos, también hay trabajadores que quedaron en riesgo para desempeñar sus labores”, añadió.

