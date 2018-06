[email protected]

Un conductor de Uber de 51 años, fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales, por su probable participación en el delito de abuso sexual cometido en contra de una mujer de 43 años de nacionalidad extranjera.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que luego de que una conocida de la víctima refiriera los hechos a través de redes sociales, la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales inició una carpeta de investigación por oficio.

En tanto que la Policía de Investigación (PDI) inició la búsqueda de ambas mujeres, a efecto de que denuncien la agresión y aporten mayores datos que vinculen a proceso al conductor.

La afectada narró que el martes 29 de mayo solicitó un servicio de Uber, y que al circular por calles de la colonia San Pedro de los Pinos, en la delegación Álvaro Obregón, repentinamente el conductor volteó hacia ella y le hizo tocamientos en las piernas, por lo que en cuanto le fue posible descendió del vehículo y se alejó del lugar.

Con los datos aportados, los investigadores de la Procuraduría de Justicia capitalina localizaron y analizaron las grabaciones de las cámaras ubicadas cerca del lugar, identificando que el probable agresor maneja un vehículo Nissan Tiida color blanco, con placas de circulación de la Ciudad de México.

Tras conocer la información, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos al C5 captaron, por medio de cámaras de seguridad, el paso de un automóvil Nissan Tiida, el cual coincidía con el que se encontraba involucrado con la carpeta de investigación por el probable abuso sexual sufrido por la mujer extranjera.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lograron la detención del conductor cuando circulaba por la Avenida Luis Cabrera al cruce con Periférico.

Los agentes le explicaron al hombre que la matrícula del vehículo estaba relacionado a una investigación, por lo que fue presentado ante el agente del Ministerio Público.

El sujeto, identificado como Miguel “N”, y de acuerdo con la afectada, cometió la agresión cuando la agraviada arribó a la capital. El presunto responsable tiene siete meses en el servicio de Uber.

Se busca que un juez de control lo vincule a proceso, y aunque ya fue presentado ante el Ministerio Público, no fue retenido por el representante social, toda vez que su detención no ocurrió en flagrancia; no obstante, la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales continúa la integración de la indagatoria.

Aunque se buscó a personal de la empresa Uber para que hablara sobre el tema, nadie respondió a las llamadas del EL UNIVERSAL.