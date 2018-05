[email protected]

La Comisión para la Reconstrucción aprobó destinar 2 mil millones de pesos a fondo perdido, para la reconstrucción, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

En sesión privada, -en la que también participó el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna-, la Comisión para la Reconstrucción acordó que en los siguientes días se aprobarán las reglas de operación de este fondo.

“En la sesión en la que también participó el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, se acordó que los recursos del fondo serán destinados únicamente al reforzamiento, rehabilitación y reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Esta misma semana, la Comisión para la Reconstrucción y la Asamblea Legislativa se reunirán para analizar las reglas de operación del fondo”, indicó.

Este martes 29 de mayo, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, precisó que los 2 mil millones de pesos serían repartidos de manera equitativa entre los damnificados, de inicio se tienen identificados 54 inmuebles que podrían ser beneficiarios. Dijo que este apoyo, en algunos casos, podría significar la reconstrucción gratuita.

“En este tema de justicia y proporcionalidad hay personas que habitaban en un departamento que medía aproximadamente 40 metros, probablemente la cantidad que se tenga prevista, que sea autorizada por la Comisión les alcance pues para pagar todo ese departamento; habrá personas que habitaban en departamentos de más de 120 metros cuadrados y que valían más de 3 millones y medio, pues a ellos obviamente no será suficiente para pagar la totalidad pero será una cantidad muy importante para que no sea una carga financiera”, explicó.

Damnificados bloquean Tlalpan

Los damnificados del Multifamiliar de Tlalpan trasladaron su campamento a la Calzada de Tlalpan, de manera indefinida.

Familias que desde hace ocho meses viven en casas de campaña, luego de que su edificio colapsara a consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017, bloquean dicha vialidad.

La exigencia de los damnificados es que se reconstruyan sus viviendas de forma gratuita, en su totalidad.

Han advertido que no levantarán el bloqueo hasta en tanto no sean atendidos de manera directa por el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. “No levantaremos este campamento hasta que no tengamos una solución, aquí los esperamos, no nos vamos a mover hasta que venga el jefe de Gobierno”, expresaron.

