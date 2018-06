Tres fans de la selección de Escocia fueron despojados de su celular en la estación Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las víctimas realizaron su respectiva denuncia.

Según el reporte de uno de ellos, de nombre Stewart Mackinlay, quien pidió a todos los fans de Escocia que viajaron a México que cuiden sus pertenencias.

Los tres afectados realizaron su denuncia en la agencia del Ministerio Público Especializadas en Atención a los Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro; sin embargo, no hubo detenidos.



Any @ScottishFA fans using the metro in Mexico City please be careful. 3 fans have had a their phones stolen today (all separate incidents).

— Stewart Mackinlay (@ScotlandStewart) 31 de mayo de 2018