Ante la falta de acuerdos con el Gobierno de la Ciudad, los damnificados del Multifamiliar de Tlalpan trasladaron la noche de ayer su campamento a calzada de Tlalpan, en los carriles con dirección al Centro Histórico.

Familias que desde hace ocho meses viven en casas de campaña, luego de que su edificio colapsara a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, bloquearon la vialidad poco después de las 21:00 horas.

La exigencia de los damnificados es que se edifiquen sus viviendas de forma gratuita, en su totalidad, utilizando los recursos del Fondo de Reconstrucción. “No levantaremos este campamento hasta que no tengamos una solución, aquí los esperamos, no nos vamos a mover hasta que venga el jefe de Gobierno”, advirtieron.

Debido a este bloqueo, los accesos que rodean el Multifamiliar, ubicado en la delegación Coyoacán, se colapsaron; la afectación vial abarcó desde Calzada de la Virgen, Santa Ana, hasta el sur de Tlalpan.

Al lugar llegó un grupo de granaderos que se ubicó en el tramo que va de Cerro San Antonio a Álvaro Gálvez y Fuentes. Mientras que concertadores de la Secretaría de Gobierno intentaron lograr un acuerdo con los damnificados, para liberar la vialidad.

Ante el bloqueo, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ofreció a los afectados recibir a tres de sus representantes este jueves a las 9:00 horas, en el edificio de Gobierno.

“Creo que lo que ha faltado es comunicación , con todo gusto yo mañana voy a recibir a tres personas representantes de los damnificados unidos en punto de las nueve de la mañana en el edificio de Gobierno. Con gusto voy y platico para que se enteren de lo que estamos haciendo, es un esquema que es para el beneficio de todas las personas que han sido vulneradas. (…) No quisiera pensar que es un tema político, sino que se trata de un tema de falta de comunicación”, indicó el mandatario en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ayer por la tarde, la Comisión de Reconstrucción sostuvo una reunión privada en la que también estuvieron representantes de los damnificados, quienes demandaron en ese momento que se aprobara una partida para la reconstrucción gratuita.

“Ya habíamos sido muy claros en que la aprobación de recursos será la semana que entra. Ellos refirieron que querían la aprobación de una vez, pero al decidir la comisión que no se podía realizar, abandonaron y ahora instalan un campamento en calzada de Tlalpan, lo cual es riesgoso para la gente que está ahí y para las personas que se trasladan día a día, sobre todo porque no se ha generado un motivo que haya dado el Gobierno, que no sea la atención continua”, explicó.

Auditoría. El pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó solicitar a la Contraloría General de la Ciudad de México realizar una auditoría para revisar el presupuesto asignado al fondo para la reconstrucción, de aproximadamente 8 mil millones de pesos.

En sesión permanente, los asambleístas pidieron a un despacho externo y a la Auditoria Superior de la Ciudad de México revisar todo el proceso legislativo que se llevó a cabo, desde que se determinó el monto del presupuesto hasta cómo se modificó el articulado 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos.

Por la noche, la Comisión para la Reconstrucción aprobó una bolsa por 2 mil millones de pesos a fondo perdido para la reconstrucción, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado; lo que no significa que habrá reconstrucción total gratuita para todos los inmuebles.

Esta propuesta fue aprobada durante la sesión de la Comisión para la Reconstrucción, a la cual asistió el diputado perredista Leonel Luna.