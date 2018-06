AMLO en la Venustiano Carranza y otro conflicto entre PRD y Morena

Con menos intensidad de la disputa que hubo para realizar un mitin de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, en la explanada de la delegación Benito Juárez, la visita del tabasqueño a Venustiano Carranza este domingo también generó roces entre perredistas y morenistas. Mientras en la delegación, gobernada por la perredista Mónica López Moncada, se informó que no se podría prestar la explanada porque ya se había solicitado previo el espacio para instalar un circo y que incluso les ofrecieron dos espacios públicos opcionales para el acto, los morenistas acusaron que no se les quiso dar el lugar y se inventaron una feria. El hecho es que hoy se tiene previsto el mitin del tabasqueño atrás de la sede delegacional. ¿Habrá conflicto?

La polémica comida de Marco Rascón

La candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no va a pelear con el fundador del PRD Cuauhtémoc Cárdenas y que “él decide de qué lado de la historia quiere estar”, esto luego de la asistencia del ex jefe de Gobierno a la comida de candidatos a gobernar la CDMX convocada por Marco Rascón, aspirante del Humanista y amigo de Cárdenas, al grado de que el ex candidato presidencial ha dicho que votará por este aspirante. Doña Claudia dijo que al evento solo faltó que llegara el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y llamó a que se transparenten los gastos de campaña de la comida, pues planteó que no fue nada austera. La respuesta de don Marco llegó y dijo que no iba a guardar la información 15 años, como Sheinbaum lo hizo con el expediente del Colegio Rébsamen, y que, además, era de mal gusto ser invitado a una comida y no ir por el costo… ¡Auch!.

Que nuevo alcalde en Naucalpan tendrá que estar amparado

Nos comentan que Rodrigo Reyna Liceaga, candidato del PRI a la alcaldía de Naucalpan, reconoció y lanzó una advertencia a quien gane la elección el próximo 1 de julio, pues tendrá que asumir el cargo amparado debido a problemas legales que enfrenta el ayuntamiento como el incumplimiento de pago de laudos a ex trabajadores. Parece que esta situación ya será una costumbre porque también recordó que Édgar Olvera, alcalde con licencia de Naucalpan y actualmente candidato del PAN a una diputación local, desempeñó el cargo con un amparo, ¿cómo la ve?

El recuerdo del plantón de la CNTE

Pues parece que el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, tendrá este lunes una tarea difícil de solventar. Los integrantes de la CNTE llegarán a la Ciudad de México y marcharán hacia la Secretaría de Gobernación y amagan con plantarse hasta que sus demandas sean escuchadas, lo cual trae el recuerdo a los capitalinos del plantón en el Zócalo y luego en el Monumento a la Revolución que afectó comercios y el tránsito de la zona centro por casi un año. Ese momento marcó la gestión de Miguel Ángel Mancera, por lo que ahora será el turno de don José Ramón para ver cómo se resuelve este tema.