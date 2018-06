[email protected]

CDMX. Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México rechazó los señalamientos de Alejandra Barrales, respecto a que la seguridad no fue su prioridad. “Está en su papel de candidata”, reviró.

Durante un foro organizado por EL UNIVERSAL, la candidata de la coalición Por la CDMX al Frente afirmó que el incremento de la inseguridad en la Ciudad se debe a que no fue la prioridad de la administración que encabezó Mancera.

Ante ello, el ex mandatario respondió: “ella está en su tarea como candidata y esa es una cosa que ella podrá considerar y decir, todo lo que para la candidatura sea procedente”. E insistió, “está en su papel de candidata y sí debe de continuar”.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Miguel Ángel Mancera, dijo estar totalmente en desacuerdo con Barrales e insistió en que los índices de inseguridad se elevaron a consecuencia de las fallas en el Sistema Penal Acusatorio.

“Por supuesto que no coincido, no estoy de acuerdo con lo que ahí se plantea, me parece que el asunto de seguridad es, será y continuará hasta el último día. En esta Ciudad no se puede dejar la agenda de seguridad un sólo momento, lo que hay en esta ocasión en la Ciudad de México es lo que he venido señalando y ahí está, y para muestra los botones que quieran, la soltura que se están dando en casos de daños a la sociedad, las que he comentado ya en su oportunidad, las vamos seguir viendo”, afirmó.

