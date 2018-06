Guadalajara.— Al menos 15 funcionarios de Jalisco, entre delegados federales, secretarios estatales y presidentes municipales fueron retenidos por casi nueve horas por habitantes de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en el municipio de Bolaños.

Para autorizar su salida, los indígenas exigían la presencia del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, y los documentos probatorios donde conste que finalmente el Programa de Conflictos Sociales en Medios Rurales (Cosomer) de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano del gobierno federal accedió a entregar recursos para resolver el conflicto agrario que esta comunidad sostiene con ganaderos de Huajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit.

La comitiva de funcionarios llegó la mañana del martes al paraje Mesa del Tirador, donde darían cuenta de los compromisos adquiridos con la comunidad el pasado 25 de mayo; el primero en hablar fue Mario Valdimir Avilés Marques, director del Consejo Agrario Estatal, quien aseveró que se reunió con autoridades federales en la Ciudad de México que aseguraron que ya hay fondos del Cosomer para resolver el problema agrario en Huajimic.

Sin embargo, al no llevar un solo documento probatorio sobre ese compromiso, la comunidad dijo no creer ya en la palabra del funcionario y suspendió la reunión.

Así, prohibió a los funcionarios salir de su territorio, que se mantiene cerrado desde el pasado 30 de abril como protesta por la falta de resolución del conflicto agrario, que legalmente les ha restituido más de 2 mil hectáreas a los indígenas, pero que en los hechos sigue trabado por la resistencia violenta de los ganaderos a dejar las tierras que poseen sin una indemnización.

Entre los funcionarios retenidos estaban el secretario de Educación Jalisco, Francisco Ayón; el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas y los presidentes municipales de Bolaños y Mezquitic, Juan Carlos Rodríguez Mayorga y Misael Cruz de Haro, respectivamente.

Inicialmente, la comunidad aclaró que no se estaba está atentando contra las garantías de los funcionarios, que no estaban privados de su libertad, sino trabajando junto con la comunidad en mesas de diálogo en tanto se presentaba el gobernador, y de no hacerlo se les brindará alojamiento y comida hasta que llegue. Alrededor de las 22 horas la asamblea concluyó y la comunidad decidió liberar a los funcionarios, informó la Secretaria de Gobierno, sin embargo no se dieron a conocer los acuerdos alcanzados.