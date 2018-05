Hermosillo.— El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, solicitó a la PGR investigar a Samuel García, aspirante de MC al Senado por Nuevo León y familiar de uno de los líderes de Cártel del Golfo, Gilberto García Mena, El June.

“La PGR debe investigarlo de inmediato, porque no puede ser que alguien que se cree honesto no sea honesto”, afirmó en conferencia.

EL UNIVERSAL dio a conocer que el padre del candidato a un escaño al Senado, el abogado fiscalista Samuel García, es primo de El June.

Rodríguez Calderón aseguró que sólo con ese vínculo familiar se puede explicar el nivel de vida que lleva el joven político neoleonés, quien —acusó— tiene un automóvil de 2.5 millones de pesos.

El Bronco se mostró sorprendido por los vínculos familiares de García, uno de sus principales críticos, pero recalcó que al final la verdad siempre se sabe. “Él me ha estado atacando porque dice que usé recursos públicos [para la recolección de firmas], que no lo ha demostrado, pero aquí se evidencia por qué tiene esos excesos en su manera particular de vivir”, dijo.

El Bronco aseveró que creía que Samuel García era un muchacho auténtico que quiere cambiar el mundo, pero “hoy me doy cuenta por qué tiene tantos excesos, que no son de un trabajo honesto, de diputado no tiene un ingreso, porque si eres diputado te dedicas de lleno a tus cosas, por lo que hay que solicitarle a la PGR que lo investigue”, insistió.

En enero pasado, Samuel García denunció ante la FEPADE al gobernador de Nuevo León con licencia por presuntos delitos electorales en su búsqueda de firmas ciudadanas para lograr una candidatura presidencial.

Se defiende en video. Samuel García, candidato de MC al Senado por Nuevo León, afirmó que no conoce a Gilberto García Mena El June, narcotraficante preso en Tamaulipas, luego de que EL UNIVERSAL publicó ayer que es su sobrino. Sin embargo, no negó el lazo familiar.

En redes sociales, el joven aspirante calificó la información como guerra sucia.

García dijo que es “realmente una bajeza que PRI y PAN quieran hacerle una guerra sucia a 30 días de la elección, y meterse con lo más sagrado, que es la familia”.

Destacó que su padre, Samuel García, es uno de los mejores abogados fiscalistas de Nuevo León y refirió que salió a los 14 años de Guardados de Abajo, Tamaulipas, la zona donde operaba El June, para hacer su propia carrera.